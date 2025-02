Victor Wembanyama et Chris Paul disqualifiés pour avoir « triché » 😅

Victor Wembanyama et Chris Paul ont été disqualifiés du Skills Challenge lors du All-Star Game 2025. Très certainement à l'initiative du roublard qu'est CP3 - même si Victor a prétendu le contraire après coup - les deux coéquipiers ont fait exprès de bazarder le passage du tir extérieur pour passer plus vite à l'étape suivante et boucler leur parcours plus rapidement. La NBA n'a que modérément apprécié et a jugé la prestation des deux Spurs invalide...

Wemby and CP3 really cheesed the Skills Challenge by intentionally breaking the rules 😂 They were disqualified 😭 pic.twitter.com/OnIMUwCXPi — WembyMuse (@Wemby_Muse) February 16, 2025

Au final, ce sont Donovan Mitchell et Evan Mobley qui ont remporté ce Skills Challenge, auquel Zacharie Risacher et Alex Sarr, mais aussi Draymond Green et Moses Moody ont également participé.

"Est-ce que j'ai été hué ? Non, je ne crois pas. C'est Chris qu'ils ont hué, non ?", a plaisanté Victor Wembanyama après l'événement.

Quand on y pense, il s'agissait possiblement de la dernière apparition de Chris Paul lors d'un All-Star Game. CP3, qui fêtera ses 40 ans au mois de mai, compte 11 sélections et n'a plus été présent lors du match du dimanche depuis 2022. Victor Wembanyama sera lui de la partie pour le mini-tournoi, au sein de la team Chuck, en compagnie d'autres stars internationales comme Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander notamment.

