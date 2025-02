All-Star Game 2025 : à vos pronos pour les concours et le tournoi

Bon, ce weekend du All-Star Game 2025 n'est pas le plus excitant qui soit. Alors, pour le pimenter un peu et essayer d'y trouver un intérêt, jouons un peu aux pronostics, histoire de pouvoir dire après qu'on avait raison (spoiler alert, je vais être fidèle à ma réputation et avoir un zéro pointé).

Pour chacun des concours, puis pour le mini-tournoi à quatre équipes du dimanche, qui remplace le All-Star Game à l'ancienne, essayons de sortir la boule de cristal, à défaut de faire parler l'expertise, pas souvent utile dans ce contexte. Mettez vos pronos en commentaires (si quelqu'un fait un sans-faute ou presque, on le mentionnera dans le CQFR de lundi) !

✨Les maillots et le parquet du All-Star Game 2025 !

Le mini-tournoi

Je vous rappelle le format (la première équipe à 40 points remporte son match) et les rosters, dans l'ordre de leur Draft.

Team Kenny Smith, aka la team des ados : Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro.

Team Charles Barkley, aka la team internationale : Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Trae Young.

Team Shaquille O'Neal, aka la team O.G. : LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown, Kyrie Irving.

Team Candace Parker : l'équipe qui remportera le Rising Stars Challenge. J'ai beau aduler CP3, la vraie, j'ai peur que les jeunots qu'elle récupérera soient un peu tendres pour l'occasion.

MON PRONOSTIC : victoire de la team internationale en finale contre la team O.G, Shai Gilgeous-Alexander MVP.

Le Skills Challenge

J'ai toujours du mal à me passionner pour celui-là. Je vous donne quand même les paires. Je n'ai pas choisi les noms, sans quoi j'aurais donné une tonalité plus cocorico au tandem Risacher-Sarr...

Team Cavs : Donovan Mitchell et Evan Mobley.

Team Rooks : Zaccharie Risacher et Alex Sarr.

Team Spurs : Chris Paul et Victor Wembanyama.

Team Warriors : Draymond Green et Moses Moody.

MON PRONOSTIC : la Team Rooks, quasiment la moins attendue des quatre.

Le concours à 3 points

C'est presque LE seul moment qui m'intéresse encore lors du weekend du All-Star Game. Le plateau ne m'excite pas plus que ça cette année, mais on est jamais à l'abri d'un coup de chaud mémorable dans un exercice qui reste cool d'un point de vue télévisuel.

Les participants : Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cam Johnson, Damian Lillard, Norman Powell.

MON PRONOSTIC : je sais que Damian Lillard peut entrer dans l'histoire avec un Three-Peat, mais j'ai eu l'impression que Norman Powell avait vraiment envie d'être présent à San Francisco ce weekend et que, à défaut d'être All-Star, il va tout mettre sur ce concours.

Le Slam Dunk Contest

Bon sang, mais mettez-moi un tournoi de 1 vs 1 avec un gros chèque à la clé, comme dans la ligue Unrivaled ! Qui, ici, a vraiment envie de voir Mac McClung, Stephon Castle, Andre Jackson Jr et Matas Buzelis dunker en concours ? Si ces gars-là redynamisent le concours à l'image de ce qu'ont fait Zach LaVine et Aaron Gordon à l'époque, je m'inclinerai. Mais je suis au degré zéro de l'excitation cette année...

MON PRONOSTIC : à Paris, tous les Spurs avec lesquels on a discuté avaient l'air sûrs et certains que Stephon Castle allait gagner sereinement. Le garçon a l'air d'avoir taffé la chose et quelques trucs sympathiques en magasin. Donc je "mise" sur lui.

Le Rising Stars Challenge

Allez, je vous mets quand même les rosters, coachés par les trois membres du Run TMC de Golden State back in the days, Chris Mullin, Mitch Richmond et Tim Hardaway. La "Team tim", c'est rigolo comme nom, faut reconnaître.

Team Chris : Stephon Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Keyonte George, Trayce Jackson-Davis, Dalton Knecht, Jaylen Wells.

Team Mitch : Toumani Camara, Bub Carrington, Bilal Coulibaly, Scoot Henderson, Yves Missi, Amen Thompson, Ausar Thompson.

Team Tim : Anthony Black, Tristan Da Silva, Gradey Dick, Jaime Jaquez Jr, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Brandin Podziemski.

Team G-League : JD Davidson, Mac McClung, Bryce McGowens, Leonard Miller, Dink Pate, Reed Sheppard, Pat Spencer.

MON PRONOSTIC : peu importe qui il y a autour, je me range du côté de la team dans laquelle se trouve Toumani Camara. Juste parce que je suis à peu près persuadé qu'il va défendre le plomb. Bon, c'est aussi la team de Bilal Coulibaly et des jumeaux Thompson, donc ça ne me semble pas être un mauvais choix ! Donc Team Mitch.