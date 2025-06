5 Français draftés au premier tour d’ici quelques jours ?

Si l'on se fie à la dernière mock draft de The Ringer, 5 Français sont désormais attendus au premier tour !!! Sacrée performance et une belle illustration du réservoir de talents tricolores. Alors ce ne sont pour l'instant que des prévisions mais :

Noah Penda est attendu en 18eme position (Washington Wizards). L'ailier athlétique du Mans a un profil très moderne et surtout très "NBA" qui pourrait séduire les scouts.

Deux rangs plus loin, on retrouve Nolan Traoré. Le meneur, un temps pressenti comme top-5, a vu sa cote chuter tout au long de la saison. Mais il garde un aspect "scoreur, playmaker" sur un poste clé et devrait donc séduire quelques franchises.

Noa Essengue est placé en 23eme position, là où sont censés drafter les Indiana Pacers, actuels finalistes NBA. Une équipe parfaite pour ce joueur long et athlétique qui évoluait à Ulm cette saison.

Joan Beringer est annoncé une place derrière, chez l'autre finaliste, le Thunder. Ce serait forcément moins idéal vu que la rotation semble déjà bien définie à Oklahoma City. Ousmane Dieng peut en témoigner. Mais c'est une franchise qui sait développer des jeunes.

Enfin, Maxime Raynaud remonte dans les mocks et il est maintenant présenté comme le potentiel pick des Boston Celtics en 28. Ce serait intéressant, surtout que l'organisation aura éventuellement besoin de jeunes pas chers pour compléter son roster. La cote de Raynaud n'a cessé de grimper depuis le NBA Combine.

Vu qu'ils sont tous attendus au-delà de la lottery, il est possible que certains soient basculés au second tour mais il paraît fort probable que ces cinq joueurs dénichent un spot en NBA l'an prochain.