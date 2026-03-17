Bracket time : venez vous mesurer à BasketSession sur le Tournoi NCAA

Le Tournoi NCAA démarre cette semaine ! Pour l'occasion, on a créé un petit groupe sur le volet Fantasy d'ESPN pour compiler nos brackets. N'hésitez pas à nous y rejoindre et à sortir la boule de cristal ! Si on est assez, il y aura peut-être un petit cadeau sympa pour le joueur le mieux classé à la fin de la March Madness. Pour intégrer le groupe BasketSession Men Tournament, c'est par ICI.

Si vous voulez un bel éclairage sur le Tournoi (masculin et féminin), notre podcast sur le sujet, enregistré avec les experts Loan et Ghislain, est toujours disponible sur la chaîne ! Ci-dessous, vous avez aussi une capture d'écran de mon bracket pour le Tournoi NCAA masculin, même si je vous déconseille vivement de le suivre vu mon historique en la matière :)

Mon Final Four : Duke vs Illinois, Arizona vs Michigan et victoire finale... des Wolverines !

Mon bracket