Courts of Gold, le documentaire Netflix sur les JO de Paris

Salut la team, petit debrief de Courts of Gold - super série, j'ai kiffé revivre les JOs..

Le discours de Batum est clairement le meilleur moment de la série, rien à ajouter, le hero ball CA MARCHE PAS pour nous, dommage qu'il n'ait pas dit ca en demi de l'euro 2015 contre l'espagne quand on pensait gagner sur de l'iso.. j'ai l'impression que son discours est valable pour toutes nos défaites en grosses compétitions depuis 15 ans.

Les déclarations d'amour de KD pour le basketball sont magnifiques, il a tellement de respect pour le jeu c'est beau à voir.

Dommage que rien ne soit dit sur nando et sa deuxième mi-temps incroyable en finale...

Sinon avec un peu de recul USA-Serbie clairement le meilleur match EVER, tout y est : le suspense, la qualité de jeu, la réussite aux tirs, l'opposition de style, etc. Après un gros débat interne, je le mets au dessus de la finale USA-Espagne de 2008 qui est longtemps restée ma référence (Kobe le doigt sur la bouche après son 3+1, ça vaut bien le night night de Curry, non?). J'aimerais bien mettre cette finale France-USA au même niveau mais trop de déchets dans le jeu sur la première mi-temps.

D-Wade hyper intéressant à écouter. Je suis tellement d'accord avec lui quand il dit qu'en compétition FIBA des joueurs de troisième catégorie en NBA s'élèvent à un niveau All-NBA "juste" avec leur fierté. Je le rejoins aussi sur le ressenti après la finale, c'était très étrange mais je n'arrivais même pas à être triste à la fin du match tellement les tours de magie de curry nous en ont mis plein la vue...

Collet plus grand coach français mais ça m'a fait marrer de le voir rappeler à l'équipe que LeBron a 40 ans avant la finale, derrière tu le vois aller au layup dans le 4ème quart temps il perfore la raquette comme s'il jouait contre des U18 qui ne peuvent pas encaisser son impact physique.

J'ai adoré aussi quand Curry s'attendait à ce que KD swing le jeu vers LeBron avant son dernier shoot, et quand KD lui repasse la balle "muscle memory" il s'est dit bon bah si même KD me rend la balle c'est terminé le plus gros shoot du tournoi est pour moi.. Batum est vraiment pas loin..

Les passages sur la Serbie sont sympas, ça fait plaisir de voir le respect de Kerr qui assume devant des Hall-of-Famers dont LeBron, Curry et KD que Jokic est le meilleur joueur du monde (je suis évidemment d'accord avec lui). Les moments après leur médaille de bronze MDR j'ai l'impression de me revoir avec mes potes quand on fête les résultats du bac : LES GARS C'EST LA MERDE Y'A PLUS DE BIEEEEERE.

Et pour finir P**AIN on n'était quand même vraiment pas loin de taper LeBron, KD et Curry avec des Yabusele, Cordinier, Fournier, Lessort qui n'ont (ou n'avaient) même pas leurs places en NBA.. Quelle histoire.

1, 2, 3 GOLD !!!