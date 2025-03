Jeff Teague explique pourquoi Thanasis Antetokounmpo est essentiel aux Bucks

Thanasis Antetokounmpo est devenu une punchline sur internet. Le frère aîné de Giannis Antetokounmpo n'a pas fait des merveilles sur les parquets NBA lors des 198 matches qu'il a disputés outre-Atlantique. De nombreux amateurs de basket considèrent même qu'il ne doit sa place qu'à la présence de son frère Giannis Antetokounmpo. Jeff Teague ne dira pas le contraire. Mais l'ancien joueur des Milwaukee Bucks comprend. Il explique même à quel point Giannis a besoin de Thanasis pour fonctionner.

"Quand on est mené 0-2 en finales NBA (en 2021 contre les Suns), c'est quand Thanasis a le COVID. Il ne pouvait pas prendre l'avion avec nous. C'est la raison pour laquelle on a perdu les deux premiers matches. Giannis était préoccupé. Lui et son frère ont une connexion très particulière. Il ne peut pas fonctionner et jouer s'il ne voit pas son frère. Je suis sérieux."

Giannis Antetokounmpo a besoin du soutien émotionnel de son frangin et ça peut aussi se comprendre. On ne sait pas à quel point cette analyse de Teague est réelle mais les Bucks ont fini par remporter la finale 4-2 avec un très grand Giannis.