Dans la foulée des propos de Patrick Dumont, le proprio des Dallas Mavericks, sur Luka Doncic, LeBron James a publié une story sur Instagram.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça semblait visé :

« Quand un clown entre dans un palais, il ne devient pas un roi. Le palais devient un cirque », a publié LeBron James.

https://twitter.com/LegionHoops/status/1888713741535269136

Il y a fort à parier qu’il évoque donc Dumont et/ou Nico Harrison, qui n’est devenu que « récemment » propriétaire des Mavs, quand Mark Cuban a cédé une majorité de ses parts dans la franchise.

Qu’il soit intervenu ou non, c’est en tout cas sous l’ère Patrick Dumont que le trade le plus dingue de l’histoire de la NBA - et peut-être même du sport professionnel - est intervenu. Surtout que le proprio a lâché des propos assez étonnants une semaine après le séisme qu’il a provoqué :

« Si vous regardez les grands de cette ligue, ces gens avec lesquels nous avons grandi, vous et moi, les Jordan, Bird, Kobe et Shaq... Ils travaillaient vraiment dur tous les jours, avec une seule chose sur laquelle se concentrer : la victoire. Et si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionne pas. Vous ne devriez pas être un membre des Dallas Mavericks. »

Quand bien même aurait-il la bêtise de le penser, peut-être aurait-il pu avoir la classe et la retenue qu’on en général les franchises quand elles se séparent d’un joueur. Ou au moins un minimum d’intelligence histoire de ne pas se mettre la fanbase à dos.

On comprend que LeBron James ait pu s’enflammer. A moins qu’il ne parle d’un autre milliardaire pour lequel il n’a que peu d’estime, Donald Trump ?