Le proprio des Mavs sous-entend que Luka Doncic ne taffait pas assez… mais cite Shaq en exemple

Patrick Dumont, le nouveau propriétaire - ou en tout cas membre du board - des Dallas Mavericks, a livré ses premières déclarations à un média depuis le trade de Luka Doncic. Pas sûr que les fans des Mavs soient calmés par les extraits de ladite interview. Dumont a quand même l'air d'avoir sous-entendu que Doncic ne travaillait pas assez dur pour justifier sa présence à Dallas en tant que franchise player. Sauf que parmi les exemples qu'il a cités, hum...

"Si vous regardez les grands de cette ligue, ces gens avec lesquels nous avons grandi, vous et moi, les Jordan, Bird, Kobe et Shaq... Ils travaillaient vraiment dur tous les jours, avec une seule chose sur laquelle se concentrer : la victoire. Et si vous n'avez pas ça, ça ne fonctionne pas. Vous ne devriez pas être un membre des Dallas Mavericks", a déclaré Dumont dans le Dallas Morning News.

SHAQUILLE O'NEAL ?! Que Kobe Bryant qualifiait de paresseux ? Qui faisait sa condition physique en cours de saison et avait 18 autres centres d'intérêt en même temps que celui de dominer la ligue ? Michael Jordan ? Qui fumait le cigare, passait des nuits blanches dans ces cercles de jeux et allait fréquemment siffler des bières sur des parcours de golf entre deux matches ? Larry Bird ? Que l'on retrouvait fréquemment dans des bars de Boston pour se mêler à la population locale après les matches ?

Bon, clairement, il en faudra plus pour justifier ce qui s'est passé il y a maintenant une semaine, avec ce trade toujours aussi choquant. On est même en train d'assister à ce qui pourrait ressembler à une campagne de dénigrement sur un joueur qui a serré les dents la saison dernière pour emmener les Mavs en Finales NBA avec des stats démentielles.