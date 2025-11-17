Cooper Flagg a déjà joué plus de minutes qu’Anthony Davis sous la tunique des Mavericks…

Anthony Davis est arrivé à Dallas en février dernier. Il n'a pris part qu'à 9 rencontres par la suite, puis 5 cette saison. 14 au total, pour 415 minutes. Drafté en juin par les Mavericks, Cooper Flagg est déjà à 441 minutes passées sur les parquets avec la tunique de la franchise texane.

C'est une statistique qui peut paraître futile mais qui résume parfaitement les problèmes posés par AD aux Mavs. Il est tout le temps blessé, il va avoir 33 ans et il lui reste pas loin de 175 millions à percevoir sur son contrat en comptant cette saison.