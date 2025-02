2025 démarre sacrément fort pour les Dallas Mavericks. Si vous avez regardé ce petit bijou de série qu'est Community, vous comprendrez la ref : les Mavs sont dans la Darkest Timeline. Les événements catastrophiques, auto-provoqués ou non, s'enchainent et c'est cette fois sur le volet judiciaire que se porte leur poisse. Darrell Armstrong, l'un des assistants de Jason Kidd et ex-joueur NBA, a été arrêté pour des faits de violence conjugale aggravée ce weekend.

D'après Fox News, Armstrong est accusé d'agression sur sa compagne, qu'il aurait frappé avec une arme à feu chargée, avant de menacer de lui tirer dessus. Le motif évoqué : une altercation autour d'un SMS envoyé à Darrell Armstrong par une autre femme.

On ne reverra très probablement pas Darrell Armstrong sur le banc des Mavs, en tout cas cette saison. Après le trade de Luka Doncic, qui continue de choquer la planète NBA comme on a pu le voir au All-Star Game ce weekend, la blessure d'Anthony Davis et de TOUT leur secteur intérieur, les Mavs sont en train de vivre des premiers mois compliqués.

Leurs détracteurs diront qu'ils se sont attirés eux-mêmes cette guigne par leurs choix sportifs et d'hommes...

