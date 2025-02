La Team Shaq, celle des "OG", a remporté le All-Star Game 2025 en dominant (41-25) la Team Chuck, celle où figurait Victor Wembanyama. Stephen Curry a été désigné MVP de l'événement, grâce à ses 12 points et son sens du spectacle devant son public de San Francisco.

- C'était le All-Star Game ou une célébration de TNT ? On a finalement pas beaucoup vu de basket et beaucoup trop de séquences humoristiques ou consacrées au quatuor Ernie, Shaq, Chuck et Kenny, pour la dernière saison d'Inside the NBA. On a trop vu Kevin Hart aussi. On aime bien tous ces gens, au demeurant, mais faire stopper le match plus de 20 minutes après le premier temps mort, justement pour un hommage à TNT, c'était une sacrée mauvaise idée. Et c'était même presque dangereux pour les joueurs...

Le match avait démarré sur un rythme intéressant - bien que très en faveur des OG - et le break a cassé les pattes de tout le monde. Plus personne n'a défendu et c'était à peine regardable, à l'exception des banderilles de Stephen Curry et de Jayson Tatum (15 pts). Parfois, les joueurs sont coupables. Parfois, c'est le format. Là, c'est l'organisation...

Victor Wembanyama a fait de son mieux (11 pts, 3 rbds, 1 blk) et a donné l'impression d'avoir envie de jouer, mais l'affaire était pliée en quelques minutes puisqu'il fallait atteindre 40 points. On ne remercie pas Donovan Mitchell, qui s'est mis en mode tir automatique (0/7) et a précipité la Team Chuck vers la chute.

- Le panier du match, c'est ce tir insolent de Stephen Curry à peine après avoir dépassé le milieu du terrain.

STEPHEN CURRY FROM DOWNTOWN SAN FRANCISCO#NBAAllStar pic.twitter.com/5Y94Fu2Dt8 — Golden State Warriors (@warriors) February 17, 2025

- Dans l'un des rares moments sympathiques de la soirée, un jeune fan a "battu" Damian Lillard sur des tirs du milieu de terrain avant le match pour gagner 100 000 dollars. Il a fini interviewé par Malika Andrews dans un bain de billets. C'est peut-être bien lui qui a passé le meilleur All-Star Game.

FAN HITS SHOT TO WIN $100K 🚨 He conquered the #NBAAllStar Mr. Beast Challenge with Damian Lillard 💵 pic.twitter.com/uABvHh1Esk — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2025

- Deux joueurs ont déclaré forfait en dernière minute et pas des moindres : LeBron James a expliqué souffrir de la cheville et Anthony Edwards de l'aine. Deux autres joueurs auraient pu être invités à la place, mais c'était peut-être mieux d'en rester là plutôt que de mobiliser deux types en vacances pour jouer 3 minutes. Ou quelques micro-secondes comme Alperen Sengun, qui se sera contenté de regarder Tatum marquer le panier de la gagne sur un dunk, au grand agacement de Victor Wembanyama...

Victor Wembanyama looks irked as Alperen Sengun gives up an uncontested game-winning dunk to Jayson Tatum pic.twitter.com/yfpnFQCJ0A — Ben Golliver (@BenGolliver) February 17, 2025

- En demi-finale, l'équipe Rising Stars de Candace Parker n'a pas démérité et a embêté les OG, victorieux (42-35) après avoir dû s'employer. C'est Damian Lillard qui a réglé la note avec un tir longue distance. Dans l'autre match, les internationaux avaient dominé les "jeunes" (41-32) avec 12 points de Shai Gilgeous-Alexander.

- Il y a eu quelques interactions amusantes entre les joueurs, notamment entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic, ou entre Stephen Curry et Kyrie Irving. Kyrie s'est d'ailleurs offert un dunk après auto-passe contre la planche à la T-Mac.

KYRIE OFF THE BACKBOARD DUNK TO HIMSELF 🤯 pic.twitter.com/VxaB0r5NG6 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2025

En marge du match, Kyrie Irving a d'ailleurs déclaré qu'il était chaud pour le tournoi de 1 vs 1 souhaité par de plus en plus de monde autour de la ligue. Bon, après, du point de vue de Kyrie, ça s'entend. Le gars sait qu'il va cuisiner 90% des adversaires vu le niveau de son ball handling. Mais on veut que des joueurs pour lesquels c'est un peu plus risqué acceptent de se mettre en danger.