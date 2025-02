Tyler Herro nouveau roi du concours à 3 pts

Tyler Herro ne s'est qualifié pour la finale du concours à 3 points du All-Star Game 2025 que pour un petit point et en troisième position, avec un score de 19 au premier tour. Pourtant, c'est bien l'arrière du Miami Heat qui a mis tout le monde d'accord dans la foulée et s'est imposé pour la première fois dans l'exercice. Tyler Herro a marqué 24 points en finale, soit un de plus que son dauphin Buddy Hield.

24 PTS. TYLER HERRO SETS THE MARK TO BEAT 👀 Buddy Hield is next in #Starry3PT on TNT.... pic.twitter.com/YZY8ocN1tB — NBA (@NBA) February 16, 2025

Hield peut avoir de gros regrets, lui qui visait une deuxième victoire dans ce concours à 3 points. Au 1er tour, le Bahaméen a été surnaturel en claquant 31 points pour égaler le record sur un round détenu par son coéquipier chez les Warriors, un certain Stephen Curry. Buddy Hield a eu la main plus lourde ensuite, échouant à la deuxième place avec une bonne marge sur le troisième, Darius Garland.

BUDDY HIELD FOR 31 This ties Stephen Curry for most ever in a 3-Point Contest Round pic.twitter.com/2GNjFdpO0O — Golden State Warriors (@warriors) February 16, 2025

Norman Powell, désigné favori par l'auteur de ces lignes dans ses pronostics de fin de semaine, a terminé bon dernier avec un score de 14, à égalité avec Cam Johnson des Brooklyn Nets.

Damian Lillard, qui avait en ligne de mire une troisième victoire pour égaler Larry Bird et Craig Hodges, a manqué la finale pour un petit point, tout comme Jalen Brunson. On retrouvera les deux hommes demain, lors du mini-tournoi du All-Star Game.

Dunk Contest : triplé pour Mac McClung, Stephon Castle lésé ?