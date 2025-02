Dunk Contest : triplé pour Mac McClung, Stephon Castle lésé ?

Mac McClung est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter trois fois le Slam Dunk Contest du All-Star Game cette nuit. Le plateau n'était pas dingue, certes, puisque McClung était opposé à Stephon Castle, Andre Jackson Jr et Matas Buzelis, mais le meneur de G-League a le mérite d'avoir à nouveau affiché régularité et technicité pour enlever l'épreuve.

Son dunk final, sur lequel il touche d'abord le cercle avec la balle avant de dunker, mais aussi celui où il saute par-dessus une voiture avant de claquer un reverse, restent impressionnants. On notera que Mac McClung a gagné plus d'argent en remportant le concours de dunks des trois derniers All-Star Games que grâce à ses contrats NBA. C'est aussi là la limite de l'enthousiasme qu'il peut générer, puisque l'ancien de Georgetown est à peine, à proprement parler, un joueur NBA.

MAC MCLUNG WITH ONE OF THE COLDEST DUNKS EVER #NBAAllStar 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tvtO50fndB — FADE (@FadeAwayMedia) February 16, 2025

Stephon Castle, le rookie des San Antonio Spurs, n'a pas démérité et ne perd que de 0.4 point en finale, après avoir devancé Jackson Jr et Buzelis. D'aucuns, comme notre cher Benjamin Moubèche, pas du tout partial, pensent même que Castle aurait dû l'emporter grâce à la technicité de ses propositions. Il faut reconnaître que certains dunks réussis par Castle étaient impressionnants et fluides !

Stephon Castle was absolutely phenomenal in the #ATTSlamDunk 💥 🌟 360 Windmill: 47.2

🌟 Reverse Windmill Off Glass: 47.8

🌟 Lob Through the Net & Legs: 49.6

🌟 180 Lefty Behind-the-Back: 50.0 Round of applause for the @spurs rookie 👏 pic.twitter.com/cqJ7X97r9t — NBA (@NBA) February 16, 2025

Victor Wembanyama et Chris Paul disqualifiés pour avoir « triché » 😅