A 40 ans, LeBron James repousse, encore et encore, les limites. Par contre, il ne faut pas mentir : l'ailier des Los Angeles Lakers avait tendance à choisir ses efforts. Et sur le plan défensif, il était clairement à l'économie. C'était déjà le cas l'année dernière. Et il s'agissait toujours d'une réalité sur ce début de saison 2024-2025.

Cependant, il y a clairement eu un changement chez le King. Personnellement, je pense que l'arrivée de Luka Doncic a représenté un tournant. Est-ce qu'il se montre prêt à réaliser tous les efforts car le Slovène a relancé, en lui, l'espoir d'une dernière bague de champion ? Possible.

En tout cas, le recrutement de l'ancien Madrilène lui offre une seconde jeunesse. Et à l'image de sa performance face aux Dallas Mavericks (107-99), LBJ a retrouvé un impact défensif assez fou à son âge.

"Il défie la norme... Ce n'est pas une exagération si vous regardez notre équipe tous les soirs et depuis environ six semaines : LeBron joue à un niveau 'All-NBA defense'. C'est ce qu'il fait. Les gens peuvent avoir une perception de son niveau défensif.

Mais je le vois tous les soirs. Quand les équipes tentent de le cibler en isolation, elles ne marquent pas. Il fait exploser les offensives adverses. Il est toujours dans la bonne position, bouge et comble les espaces.

Je pense qu'il y avait une perception de lui à cet âge, comme s'il conservait de l'énergie. Non, il ne s'économise pas en défense. Il joue une défense d'élite depuis un certain temps", a souligné son coach JJ Redick face à la presse.

Depuis la mi-janvier, je suis d'accord avec ce constat. Par contre, il ne faut pas pousser : la "perception" d'un LBJ à l'économie sur le plan défensif depuis un bon moment était une réalité. Il faut aussi noter qu'il a été aidé par le renouveau de cette équipe. Notamment l'ajout de Dorian Finney-Smith, précieux en défense.

En tout cas, les Lakers ont connu une progression fulgurante dans cet aspect du jeu : 22èmes de NBA du début de la saison à la fin de l'année 2024 (115,1 de "defensive rating") et désormais 3èmes en 2025 (109,8). Et ils se rapprochent de l'Oklahoma City Thunder (107,7) et des Clippers (109,3).

Un développement permis par le retour - surprise - d'un LeBron James à ce niveau défensif.