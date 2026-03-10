En attendant le pod de BasketSession sur les Celtics, je vous propose d'aborder le sujet Joe Mazzulla. A 20 matchs de la fin de la saison régulière, le trophée individuel dont tout le monde parle est évidemment le MVP dont on ignore encore complètement le vainqueur. Le COY est moins flashy mais c'est probablement le seul que brigue Boston.

Le trophée revient d'ordinaire au coach d'une équipe qui a surperformé et dispose d'un (très) bon bilan. Cinq entrent dans cette catégorie : Pistons, Spurs, Celtics, Raptors et Suns.

La saison de Toronto et Phoenix est bonne mais on parle là d'équipes qui vont faire entre 5 et 8 de leur conférence quand les trois autres luttent pour finir en tête de la leur. Restent donc Detroit, Boston et San Antonio.

Les Spurs surprennent un peu plus chaque jour jusqu'à titiller l'ogre Thunder à l'ouest. Il est donc logique d'évoquer Mitch Johnson. Cela dit, il a l'incroyable chance d'avoir une profondeur d'effectif avec laquelle seul Oklahoma City, justement, rivalise. Et ce pour la bonne et simple raison que, s'ils remplissent les conditions d'éligibilité, les Spurs possèdent, en Wembanyama un top 5 MVP 2026 + DPOY 2026 et Castle un all-defensive team 2026... Sous contrat rookie. A ce niveau d'avantage concurrentiel, c'en est presqu'un cheat code. La progression de cette équipe était attendue et ils sont là où on les attendait... Avec un an d'avance. Difficile d'évaluer la part du head coach là dedans.

JB Bickerstaff, déjà deuxième du vote l'an passé, fait un beau candidat. Les Pistons sont sur la droite lignée de leur progression depuis qu'il est à la tête de l'équipe. La base du roster est jeune et les joueurs continuent, chacun, leur belle progression. L'arrivée de Duncan Robinson permet une utilisation bien plus large du shooteur attitré de l'équipe. La franchise, pendant un moment, leader de la NBA, marque un peu le pas dernièrement mais dans son duel avec Mitch Johnson, avantage Bickerstaff.

Les Celtics ont perdu 3 de leurs 5 titulaires à l'intersaison dont le 4ème au classement du MVP (Jayson Tatum) sur blessure. Pourtant, alors que JT n'a repris la compétition que ce weekend, Boston a le quatrième bilan de toute la ligue et est bien parti pour le conserver. Même les plus optimistes dont Antoine Pimmel ne pouvait imaginer un tel pourcentage de victoires. Encore plus fou, ils possèdent le deuxième net rating NBA, loin derrière OKC mais un point devant San Antonio et Detroit (tiens, tiens...) : 8.2 vs 7.2 au 9 mars. Et quand on regarde le roster, la majorité est composée de joueurs qui n'avaient même pas de minutes en 2025, que des joueurs à très fort compromis (excepté le GOAT des role players, Derrick White). C'est à se demander comment Boston est capable d'obtenir de tels résultats.

Dans son duel avec Bickerstaff pour le coach de l'année, je donnerais mon vote à Mazzulla car, pour moi, la réussite des C's tient en majeure partie au savoir-faire de leur coaching staff.

Quel serait votre choix ?

