Aujourd'hui, on vient d'assister à la plus grosse remontada de l'histoire des Finales NBA, ou plutôt au plus gros choke de l'histoire. Car si, oui, les Knicks n'ont jamais lâché jusqu'au plus grand putback de l'histoire de New York (OG...), San Antonio vient de laisser filer le plus gros avantage à la mi-temps de l'histoire des Finales.

Comment ? Déjà par un troisième quart-temps désastreux : des shoots pris hors rythme, des fifty-fifty balls systématiquement perdues et une perte totale du contrôle du match. Pour preuve, cette séquence où trois tirs à trois points sont pris et ratés par les Spurs, dont deux par Victor Wembanyama, sans aucune tentative de drive. Ou encore cette action où, après un tir à trois points de Wemby qui repousse les Knicks à 18 points et une grosse possession défensive, De'Aaron Fox balance un ballon entre Castle et Wembanyama. Perte de balle. Les Knicks reviennent alors à -15 avant le dernier quart-temps.

Ce dernier quart, symptomatique une nouvelle fois de la faillite mentale des Spurs sur ces Finales, après le 0-10 encaissé pour finir le Game 1 et la passe dans le dos du Game 2. Victor Wembanyama force certaines actions (8 sur 25, ce n'est pas possible) et manque deux lancers francs cruciaux dans le money time. Et puis il y a encore ce bon vieux Fox qui, en bon meneur gestionnaire — ce qu'il est soi-disant devenu — tente un tir après une grosse séquence défensive des Spurs alors qu'il reste neuf secondes à jouer et que son équipe mène d'un point.

Après le Game 2, ce match constitue le point culminant de la faillite mentale et collective des Spurs dans ces Finales.

Et cela pose de vraies questions. Faut-il garder Fox ? Son apport est irrégulier et il n'est pas le closer dont Victor a besoin pour finir les matchs. Harper et Castle semblent déjà prêts à prendre le lead et ont encore été hyper précieux ce soir. Les lancers francs de Stephon Castle auraient dû offrir la victoire aux Spurs.

Quid de Wemby ? Ces défaites répétées en Finales, quelles qu'elles soient, ne remettent pas en cause son talent ni son impact. En revanche, il doit gagner en justesse dans ses choix, travailler un go-to move près du cercle et trouver un lieutenant capable de finir les matchs. Castle est encore trop irrégulier au tir, tout comme Harper. Ils sont jeunes, mais les fenêtres de tir sont courtes.

Enfin, il va falloir trouver un vrai poste 4 capable d'offrir du repos à Wemby, aussi bien en défense qu'en attaque. Hachimura ? PJ Washington ? ... Giannis.

Les Spurs ont presque autant perdu ces Finales que les Knicks sont en train de les gagner. Il faudra être fort pour se relever de cette première apparition en Finales, désastreuse sur le plan mental.