Les Wizards, une lueur dans la nuit ?

Les Wizards, encore 15e à l’Est l’an dernier avec un triste 18-64, semblent enfin esquisser un cap. Malgré un début de saison catastrophique (30 défaites en 33 matchs !), la franchise a osé un virage en février : Kuzma, Valanciunas et consorts ont fait leurs valises, laissant place à Khris Middleton et à l’émergence des jeunes. Et parmi eux, les Français ont brillé : Bilal Coulibaly, stoppé par une blessure mais prometteur, et surtout Alex Sarr, 2e choix de draft, auteur d’un mois de mars tonitruant (34 points face à Denver) et déjà All-Rookie First Team. Bub Carrington, lui, a confirmé son statut de pépite.

Cette saison, l’arrivée de CJ McCollum et de Tre Johnson (draft 2025) pourrait apporter l’expérience et l’étincelle manquantes. Mais tout repose sur la progression des jeunes, et surtout sur Sarr : son évolution en sophomore sera scrutée. Peut-il devenir la pierre angulaire d’une franchise en quête d’identité ? Son profil de protecteur athlétique capable d’étirer le jeu en fait un candidat idéal pour incarner l’avenir des Wizards.

Côté objectif, on reste modeste : gagner plus que 18 matchs, tout en développant les talents. Mais avec Middleton et McCollum pour encadrer la jeunesse, et une direction enfin assumée, Washington pourrait bien sortir de l’entre-deux stérile. À suivre de près, notamment en BasketFantasy sur playmakerfantasy.fr : Sarr et Coulibaly pourraient bien être les surprises de la saison à draft en fin de 1er tour !