NBA Europe vs Euroleague

Est-ce que selon vous la NBA (avec la future NBA Europe) va "tuer" l'Euroleague?  Et plus tard les championnats nationaux ?

Ex : l'asvel qui va quitter l'euroleague  et pourquoi pas la betclic elite plus tard, si  les 2 championnats se collent. Pourquoi pas ? La nba ne pense qu'aux pognons-pognons-pognons, les championnats  nationaux, ils s'en foutent.

Exprimez-vous
Michael Scott
Les championnats nationaux existent toujours, c'est là qu'iront les supporters. Par contre médiatiquement ça risque fort de les tuer oui. Et économiquement aussi par conséquent, ce qui est mauvais signe pour la formation.

Quant à l'Euroleague, elle a creusé sa propre tombe de toutes façons. Sa ligue semi fermée, ses équipes des émirats, son final four à Dubaï et son format "championnat" n'apportent rien de différent de ce que fera la NBA avec plus de moyens, donc bon débaras.
Répondre