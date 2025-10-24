NBA Europe vs Euroleague

Est-ce que selon vous la NBA (avec la future NBA Europe) va "tuer" l'Euroleague? Et plus tard les championnats nationaux ?
Ex : l'asvel qui va quitter l'euroleague et pourquoi pas la betclic elite plus tard, si les 2 championnats se collent. Pourquoi pas ? La nba ne pense qu'aux pognons-pognons-pognons, les championnats nationaux, ils s'en foutent.
Quant à l'Euroleague, elle a creusé sa propre tombe de toutes façons. Sa ligue semi fermée, ses équipes des émirats, son final four à Dubaï et son format "championnat" n'apportent rien de différent de ce que fera la NBA avec plus de moyens, donc bon débaras.