NBA Europe vs Euroleague

Est-ce que selon vous la NBA (avec la future NBA Europe) va "tuer" l'Euroleague? Et plus tard les championnats nationaux ?

Ex : l'asvel qui va quitter l'euroleague et pourquoi pas la betclic elite plus tard, si les 2 championnats se collent. Pourquoi pas ? La nba ne pense qu'aux pognons-pognons-pognons, les championnats nationaux, ils s'en foutent.