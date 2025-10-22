La NBA précise son projet européen, la France dans le premier lot

Mark Tatum confirme l’avancée du projet NBA Europe : l’Espagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne sont dans la première vague ciblée.

Le projet d’une ligue NBA en Europe n’est plus une simple idée. Mark Tatum, le numéro 2 de la NBA, a livré de nouveaux détails sur cette future expansion. L’Espagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne figurent en tête de liste, avec la Turquie et la Grèce en possibles invités.

Depuis plusieurs années, la NBA rêve d’installer durablement son modèle sur le Vieux Continent. Cette fois, les contours du projet se précisent. Lors d'une conférence de presse relayée par nos confrères de L’Équipe, Mark Tatum a évoqué une “première phase de développement” qui concernerait les grands marchés européens. « Lors de la première phase, nous visons l’Espagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne, peut-être la Turquie et la Grèce », a-t-il expliqué.

L’objectif est ambitieux : créer une structure “NBA Europe” capable de coexister avec les compétitions existantes. Le projet pourrait voir le jour “dans les deux prochaines années”, selon le dirigeant. « Le basket est le sport numéro 2 en Europe, a-t-il ajouté. Vous le voyez avec l’Euroleague : il n’y a pas de franchise permanente au Royaume-Uni, à Paris, Rome ou Berlin, et pourtant le potentiel est énorme. »

La France occupe une place centrale dans cette réflexion. Paris et Lyon sont citées parmi les villes les plus crédibles pour accueillir une franchise. À Paris, la perspective d’un PSG Basket revient avec insistance, tandis qu’à Lyon, l’ASVEL de Tony Parker - déjà partenaire de la NBA depuis plusieurs années - apparaît comme un candidat naturel.

Tatum a insisté sur l’idée d’une collaboration et non d’une rupture : « Nous sommes convaincus qu’il y a une place pour tous les clubs européens dans notre écosystème. Nous continuerons de travailler avec l’Euroleague et la FIBA pour trouver le bon modèle. »

En filigrane, ce projet traduit la volonté de la ligue américaine d’élargir encore son influence mondiale. L’Europe, où le basket connaît un engouement croissant, représente le marché le plus solide hors États-Unis. L’émergence de stars comme Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ou Nikola Jokic ne fait qu’accélérer la dynamique.

Une implantation officielle sur le continent serait un prolongement logique de cette “NBA globalisée” que la ligue façonne depuis une décennie.

Les interrogations demeurent nombreuses : comment articuler cette nouvelle compétition avec l’Euroleague ? Quelles règles du jeu (sportives, économiques et fiscales) s’appliqueront ? Et surtout, quelles garanties pour préserver l’identité locale des clubs historiques ? Derrière les ambitions économiques et médiatiques, c’est tout l’équilibre du basket européen qui pourrait être redessiné.

Mais pour Tatum et la NBA, la direction est claire. La phase d’étude est terminée, place désormais à la concrétisation. Si tout se déroule comme prévu, l’Europe pourrait accueillir ses premières franchises NBA d’ici deux ans. Et la France, une fois encore, se trouve dans le bon wagon.

