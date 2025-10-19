L’ASVEL de Tony Parker va quitter l’Euroleague et vise la NBA Europe

Tony Parker n’a jamais caché son attrait pour la NBA Europe et l’ASVEL devrait être l’un des 12 clubs permanents de cette nouvelle ligue.

Entre Tony Parker et la NBA, la connexion est naturelle et évidente. Le Président de l’ASVEL s’est de suite positionné en faveur du nouveau championnat que la ligue américaine veut créer en Europe. Il est l’un des rares dirigeants à s’être exprimé plusieurs fois sur le sujet. Des propos qui vont entraîner des actes. Selon BeBasket et Le Progrès, son club va bientôt acter sa séparation avec l’Euroleague : l’équipe villeurbannaise ne jouera plus dans l’élite européen lors de la saison 2025-2026.

L’idée étant de participer à la Basketball Champions League, compétition majeure de la FIBA sur le continent (mais distancée par l’Euroleague et l’Eurocup). Cette ligue devrait servir prochainement de tremplin vers la NBA Europe. En renouant cette alliance avec la fédération internationale, Tony Parker et l’ASVEL se placent pour récupérer l’un des 12 spots garantis prévus par la NBA pour sa première saison attendue en 2027.

L’Alba Berlin, qui jouait en Euroleague l’an passé, a suivi un chemin similaire et dispute la Champions League cette saison. Le club est aussi susceptible d’intégrer le projet NBA Europe, tout comme quelques équipes phares comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Milan, etc.

L’ASVEL, qui a subi quelques lourdes pertes financières, est actuellement avant-dernière de l’Euroleague avec un effectif moins clinquant que par le passé.