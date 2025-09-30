Butler x Hield, saison 2 : “je sens la méchanceté”

Bonne nouvelle, la série Jimmy Butler vs Buddy Hield, qui nous avait bien fait marrer la saison dernière, est repartie pour une deuxième saison ! Le premier épisode a eu lieu cette nuit lors du media day.

En conférence de presse, Butler voit Hield pointer le bout de son nez et lâche : « I knew it! I can just feel the evilness. They don’t even wanna talk to you… » avant de poursuivre son show comme il sait si bien le faire : "Ils n’ont même pas envie de te parler !"

Ce running gag ne date pas d’hier : depuis des mois, Hield passe troller Butler en conf’, et Butler répond en mode faux-mépris, parfois en réécrivant la légende (“J’ai trop traîné avec Buddy cet été… je ne comprends pas un mot de ce qu’il dit”). Résultat : une bromance de sitcom comme on les aime.

Le fond reste simple : Hield est la cible préférée… mais utile. Entre deux piques, Jimmy rappelle souvent que le Bahaméen a déjà été l’“homme du match” quand il faut, ce qui rend la moquerie encore plus savoureuse. L’amour vache, version Warriors.