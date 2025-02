Bon je désamorce tout de suite, rien ne s’est passé qui va révolutionner le basket français. Mais il faut noter que deux Français ont été impliqués dans le trade qui envoie Khris Middleton aux Washington Wizards et Kyle Kuzma aux Milwaukee Bucks.

En effet, les droits sur Hugo Besson ont été lâchés par les Bucks et sont récupérés par les Knicks. Dans le même temps, les Bucks reçoivent les droits sur Mathias Lessort.

Pour rappel, Mathias Lessort, actuellement blessé, avait été drafté à la 50e position de la draft 2017 par les Philadelphia Sixers. Pendant les Jeux Olympiques certains se sont demandés pourquoi il n’était pas en NBA, comme Cordinier ou Collet. Mais il a signé une extension de contrat avec le Pana jusqu’en 2028. Et s’il est l’un des big men les plus dominants d’Euroleague, je me demande vraiment s’il pourrait s’imposer en NBA avec sa taille.

J’espère qu’on aura une réponse à ce point un jour.

Hugo Besson, lui, avait été drafté en 58e choix en 2022 par les Pacers. Mais il y a nettement moins de chances de le voir un jour dans la grande ligue. Sur sa chaîne YouTube, on l’avait senti un peu déçu de ses Summer Leagues.

Bref, tout ça pour dire que ce trade pourrait avoir de l'impact sur (au moins) un Français un jour.