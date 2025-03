Le temps permet souvent d'effacer les rancœurs. En 2012, l'histoire s'est mal terminée entre Dwight Howard et l'Orlando Magic avec son trade aux Los Angeles Lakers. A l'époque, l'intérieur avait demandé son départ et les tensions avaient plombé l'équipe pendant plusieurs mois. Après son échange, il a été hué, à plusieurs reprises, par les fans floridiens.

Mais la nuit dernière, il a été célébré. Howard a intégré le Hall of Fame du Magic. Il est seulement le 13ème joueur à recevoir cet honneur. Après Pat Williams (2014), Nick Anderson (2014), Shaquille O’Neal (2015), Rich DeVos (2016), Anfernee Hardaway (2017), Jimmy Hewitt (2017), Tracy McGrady (2018), David Steele (2019), Darrell Armstrong (2020), John Gabriel (2022), Brian Hill (2022) et Dennis Scott (2023).

Emu lors de la cérémonie, il n'a pas caché ses émotions.

"Je tiens à remercier encore une fois le Magic et tous les fans pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment grandi ici... Ce sentiment que j'éprouve à chaque fois que je reviens. Faire partie Hall of Fame du Magic, c'est incroyable", a-t-il confié pour la NBA.

Personnellement, je trouve cet hommage mérité. Même s'il n'a pas gagné avec Orlando (défaite en Finales NBA 2009), il a marqué son époque. De 2004 à 2012, Dwight Howard a représenté le visage de cette franchise en étant l'un des meilleurs joueurs de la ligue.

Un triple DPOY (2009, 2010, 2011), un All-Star à 6 reprises sous les couleurs du Magic (de 2007 à 2012), le leader dans l'histoire d'Orlando aux points marqués (11 435), aux rebonds (8 072), aux contres (1 344) ou encore aux minutes jouées (22 471).

Un bel impact.

the newest inductee into the Orlando Magic Hall of Fame...

Dwiiiighhhttt Howarddddd 🪄 pic.twitter.com/jJTi2RwmJL

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 24, 2025