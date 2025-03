Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Pacers : 103-119

Lakers @ Magic : 106-118

Raptors @ Wizards : 112-104

Mavs @ Nets : 120-101

Sixers @ Pelicans : 99-112

Bulls @ Nuggets : 129-119

Bucks @ Suns : 106-108

Celtics @ Kings : 113-95

Le game winner de Booker, tellement pur

- Le panier de la nuit est pour Devin Booker, qui a délivré les Suns à 2 secondes de la fin contre les Bucks. Le game winner de l'arrière de Phoenix survient dans une soirée compliquée où il n'a shooté qu'à 7/19 et marqué que 19 points, Kevin Durant (38 pts) ayant fait le gros du boulot en attaque.

DEVIN BOOKER WINS IT FOR PHOENIX IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨 TEXTBOOK STEPBACK MID-RANGE BUCKET!! pic.twitter.com/5fR0rNult2 — NBA (@NBA) March 25, 2025

- Phoenix a bien fait de gagner puisque Dallas l'a emporté aussi, ce qui n'arrive certes pas tous les jours, mais maintient les deux équipes avec un bilan égal. Les Mavs ont été gagner à Brooklyn pour le retour d'Anthony Davis. "AD" a joué 27 minutes pour 12 points. Dallas s'est rendu la vie facile rapidement et c'est Naji Marshall qui termine meilleur marqueur de l'équipe avec 22 points en sortie de banc.

- Les Lakers sont dans le creux de la vague. Malgré un effectif quasiment au complet et une bonne entame de match, Los Angeles s'est incliné pour la troisième fois de suite à Orlando. Franz Wagner (32 pts, 8 asts) et Paolo Banchero (30 pts, 7 rbds) ont pilonné la défense californienne, en compagnie d'Anthony Black (17 pts). Luka Doncic (32 pts à 9/23) et LeBron James (24 pts) ont compilé 56 points, mais ça n'a pas suffi, notamment lors du 3e quart-temps où les joueurs de JJ Redick ont été giflés sans parvenir à réagir. C'est la 7e défaite en 10 matches pour les Lakers.

- La soirée des Celtics, qui se sont imposés facilement à Sacramento, a été gâchée. Boston est inquiet après la blessure de Jayson Tatum, qui a eu le temps de marquer 25 points avant d'être obligé de quitter le terrain sur un closeout défensif de Domantas Sabonis. Tatum s'est tenu la cheville et semble s'être donné une grosse entorse.

In today’s game, players get rewarded for flopping. Yet every time a player jumps into Jayson Tatum’s landing space the refs refuse to do anything. Hope you’re proud of yourself @NBA.pic.twitter.com/hECqdSzEk4 — CelticsGlobe (@PlayoffCeltics) March 25, 2025

- Les Bulls sont l'équipe du moment à l'Est, ce qu'on ne pensait pas possible il y a encore peu de temps. Après s'être payé les Lakers, les Bulls sont cette fois aller gagner à Denver. Certes, la tâche a été facilitée par les absences de Nikola Jokic et Aaron Gordon, mais encore fallait-il assurer derrière pur Chicago. Les Bulls l'ont fait, avec un nouveau carton offensif de Coby White et une belle performance de Josh Giddey (26 pts, 9 asts), deux jours après avoir frôlé le quadruple-double à Los Angeles.

- Malgré le double-double de Rudy Gobert (16 pts, 16 rbds), Minnesota a été battu chez les Pacers, en pleine bourre eux aussi. Indiana prend ses aises à la 4e place, avec deux longueurs d'avance sur Milwaukee, grâce notamment à Tyrese Haliburton (24 pts, 11 asts) et Obi Toppin (20 pts). C'est la 5e victoire de suite pour les hommes de Rick Carlisle.

- Alex Sarr a inscrit 16 points, avec 5 rebonds et 3 contres, malgré sa maladresse à 3 points (1/7) lors de la défaite des Wizards à domicile contre Toronto. Washington a perdu KyShawn George en cours de route. Le Suisse s'est tordu la cheville en début de match en disputant un rebond.

- La glissade souhaitée par les Sixers au classement s'est poursuivie cette nuit avec une défaite à New Orleans. Guerschon Yabusele était dans le cinq et a inscrit 12 points avec 7 rebonds et 4 passes en 29 minutes. Le cinq de Philadelphie : Butler - Edwards - Okeke - Council - Yabusele... Du côté des Pelicans, c'est le banc qui a fait la différence avec 57 points inscrits, dont 19 pour Matkovic. Elfrid Payton a lui délivré 14 passes décisives. Vous ne rêvez pas, nous sommes en 2025 et non pas en 2015.