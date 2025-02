Bilal Coulibaly raconte comment il a appris le trade de Luka Doncic dans un anglais parfait

Bilal Coulibaly n'est en NBA que depuis un peu plus d'un an et demi, mais le garçon n'est pas en difficulté avec l'anglais. Lors de son passage dans le podcast The Young Man and the Tree, l'ailier français des Washington Wizards a notamment raconté la scène du moment où il a appris, de la bouche d'Alex Sarr, le départ de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers.

"C'était après notre match contre les Wolves, on était chez Rudy Gobert. On y mangeait avec Alex Sarr. Alex était sur son téléphone et à un moment, il a hurlé. On lui a demandé ce qui se passait et il nous a dit : 'Luka a été tradé contre Davis'. Arrête ça, ce n'est pas vrai. Montre moi ton téléphone ! Il nous a montré son téléphone. C'était impossible que ça arrive. On s'est dit qu'on devrait tous se détendre parce que tout le monde pouvait être tradé. On était tous choqués".

L’histoire du trade Luka Doncic / Anthony Davis, raconter par Bilal Coulibaly dans le podcast The Young Man And The Three (ex JJ Redick pod) : https://t.co/rqefsWuV4z pic.twitter.com/HwyuOhgmQP — Rémy JAC (@Remy_Jac) February 6, 2025

Bilal Coulibaly a réussi le premier triple-double de sa carrière en NBA la nuit dernière, lors de la victoire des Washington Wizards face aux Brooklyn Nets.

LIVE deadline : Tous les moves, trades et rumeurs