La deadline des trades en NBA, c'est ce jeudi, à 21 heures, heure française. D'ici là, on vous relaye au fur et à mesure les dernières rumeurs, tout en officialisant les transactions lorsqu'elles seront confirmées.

14:11 : Les yeux sont rivés sur Kevin Durant autour de la ligue, nous annonce Zach Lowe, qui réapparait au moment opportun après son départ d'ESPN. De nombreuses équipes parmi les plus ambitieuses de toute la ligue seraient sur le coup, les Warriors et les Mavs étant les plus motivées. Encore faudra-t-il trouver une offre qui satisfasse tout le monde et qui permette - car cela semble être l'objectif - aux Suns de récupérer Jimmy Butler...

12:37 : Les Lakers auraient coché 6 noms pour établir une shortlist d'intérieurs et renforcer le poste 5 : Myles Turner, Jonas Valanciunas, Nic Claxton, Steven Adams, Robert Williams et Walker Kessler.