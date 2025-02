La deadline des trades est passée en NBA. Vous pouvez retrouver toutes les transactions chronologiquement dans le live ci-dessous.

Les infos du jeudi 06/02

21h15 : Petite surprise, l'Oklahoma City Thunder devrait couper Daniel Theis.

21h02 : Trade ! Sérieusement blessé, James Wiseman a été envoyé, avec de l'argent, par les Indiana Pacers aux Toronto Raptors.

21h00 : C'EST FINI ! Mais attention, quelques deals peuvent encore tomber...

20h58 : TRADE ! Les Milwaukee Bucks récupèrent Kevin Porter Jr en provenance des Los Angeles Clippers. MarJon Beauchamp fait le chemin inverse.

20h57 : TRADE ! Marcus Smart a été envoyé, avec un choix au prochain tour de la Draft NBA 2025 et Marvin Bagley III, aux Washington Wizards ! Les Memphis Grizzlies récupèrent deux choix au second tour de la Draft et Johnny Davis. Jake LaRavia prend la direction des Sacramento Kings. Colby Jones et Alex Len vont eux aussi aux Wizards.

20h55 : Sans surprise, les Washington Wizards ne comptaient pas sur Reggie Jackson, déjà coupé.

20h52 : Selon l'ancien GM des Warriors Bob Myers, les Memphis Grizzlies ont tenté de récupérer l'ailier des Phoenix Suns Kevin Durant. La franchise du Tennessee, comme les Dubs, a été calmée par la superstar...

20h45 : Dans le cadre du deal de Jimmy Butler, Dennis Schröder termine finalement aux Detroit Pistons.

20h42 : Trade ! Les Atlanta Hawks envoient Cody Zeller et le choix au second tour de la Draft NBA 2028 des Houston Rockets... aux Rockets.

20h23 : TRADE ! Les Los Angeles Clippers récupèrent Bogdan Bogdanovic ! Les Hawks obtiennent eux Terance Mann puis Bones Hyland, et sacrifient aussi trois choix au second tour de la Draft.

20h21 : Les minutes passent et on se rapproche doucement de la fermeture du marché. Comme pressenti, Nikola Vucevic semble bien parti pour rester aux Chicago Bulls. Selon Jake Fischer, l'intérieur a une seule solution crédible : les Warriors ou rien.

20h14 : Après le départ de Brandon Ingram, les New Orleans Pelicans ne devraient pas imploser. D'après Marc J. Spears, la formation de Louisiane n'a pas l'intention de se séparer de Zion Williamson et de CJ McCollum.

20h05 : Adieu Jusuf Nurkic... et c'est tout ? Selon l'insider John Gambadoro, les Phoenix Suns n'ont plus l'intention de bouger. La franchise de l'Arizona donne sa priorité à l'été prochain...

19h43 : TRADE ! On parlait de discussions intenses... Les Cleveland Cavaliers ont misé sur De'Andre Hunter ! Il arrive dans l'Ohio et les Atlanta Hawks récupèrent Caris LeVert, Georges Niang, trois choix au second tour de la Draft et deux swaps !

19h34 : Les Denver Nuggets s'intéressent au joueur des Toronto Raptors Chris Boucher, selon Michael Grange. Problème, la franchise du Colorado risque d'avoir du mal à faire matcher les salaires.

19h25 : Trade ! Les Phoenix Suns ont réussi à se séparer de l'indésirable Jusuf Nurkic ! Avec un choix au premier tour de la Draft NBA 2026, l'intérieur est envoyé aux Charlotte Hornets contre Cody Martin, Vasilije Micic et un choix au second tour de la Draft NBA 2026.

19h23 : Le nom de Nikola Vucevic a beaucoup fait parler aux Golden State Warriors. Mais la tendance, c'est plutôt de voir l'intérieur rester aux Chicago Bulls, d'après KC Johnson.

19h12 : Et si le dossier Kevin Durant n'avait pas encore livré son verdict ? Si les Golden Stade Warriors ont oublié cette piste, plusieurs équipes restent agressives pour tenter de récupérer l'ailier des Phoenix Suns, selon Shams Charania.

“From what I'm told, there are multiple teams making really aggressive calls to the Suns on Kevin Durant.”@ShamsCharania on what he’s watching as the trade deadline approaches 👀 pic.twitter.com/Hwd6N48mGg — ESPN (@espn) February 6, 2025

18h54 : Ce n'est pas vraiment un trade, mais plutôt un complément d'un deal. Dans le cadre de l'échange pour Caleb Martin, les Philadelphia Sixers envoient également un choix au second tour de la Draft NBA 2030 aux Dallas Mavericks. Il s'agit d'une compensation par rapport à une blessure à la hanche du joueur.

18h25 : Trade ! Un deal qui ne va pas changer le paysage de la NBA : Patrick Baldwin Jr et de l'argent sont envoyés aux San Antonio Spurs, selon Shams Charania.

18h04 : La meilleure équipe de l'Est va-t-elle toucher à son effectif sur cette deadline ? D'après l'insider Marc Stein, les Cleveland Cavaliers insistent pour récupérer le joueur des Atlanta Hawks De'Andre Hunter. Un mouvement qui pourrait faire de la place à Zaccharie Risacher chez les Hawks...

17h31 : Trade ! PJ Tucker ne sera pas resté bien longtemps à Miami. Le Heat a envoyé le vétéran dans son ancienne équipe de Toronto, en même temps qu'un 2e tour de Draft et du cash, pour récupérer l'intéressant Davion Mitchell, qui avait montré de belles choses à Sacramento pendant un temps.

16h35 : Les Warriors suivent toujours le dossier Nikola Vucevic et tenteraient un push pour l'intérieur des Bulls dans les dernières heures avant la deadline, d'après KC Johnson. Les Bulls demandent toujours un 1er tour de Draft.

16h20 : TRADE ! Bon, ce n'est pas le transfert du siècle, mais il est étonnamment copieux en picke, donc signalons-le quand même. D'après Marc Stein, les Sixers ont envoyé Reggie Jackson et un 1er tour de Draft à définir à Washington, pour récupérer Jared Butler (champion NCAA 2021 et meilleur joueur du tournoi avec Baylor) et... quatre (!) 2e tours de Draft.

15h48 : Sidy Cissoko n'est déjà plus un joueur des Washington Wizards. Après être passé de San Antonio à Sacramento, puis de Sacramento à Washington en quelques heures, l'arrière français est désormais en stand-by, après avoir été coupé par les Wizards, annonce Mike Scotto. On se réjouissait de voir trois Français dans la capitale fédérale...

15h30 : On se demandait ce matin dans le podcast s'il ne fallait pas s'inquiéter de la signature de Daniel Theis à OKC, par rapport à la santé de Chet Holmgren. Réponse du berger à la bergère : Shams Charania annonce le retour de l'intérieur du Thunder sur les parquets dès vendredi face à Toronto. Tout va bien pour le leader de l'Ouest.

13h08 : A un peu moins de 8 heures de la deadline des trades en NBA, c'est le calme... avant la tempête ? Avec les moves de la soirée et de la nuit dernière, mais aussi après les matches disputés, la ligue se réveille petit à petit. Y aura-t-il une autre star échangée ? Quelle équipe tentera LE move qui lui fera passer un cap pour aller jouer le titre ? On est prêts !

08h27 : PROLONGATION ! Lonzo Ball a signé un nouveau contrat à 20 millions de dollars sur 2 ans aux Chicago Bulls. La seconde année est une "team option".

06h38 : TRADE AGAIN ! Les Lakers continuent leur offensive et tiennent leur pivot. Rob Pelinka a jeté son dévolu sur Mark Williams, l'intérieur des Charlotte Hornets. L'ancien de Duke, 23 ans, débarque chez les Purple and Gold en échange de Dalton Knecht, Cam Reddish, un pick swap en 2030 et un 1er tour non-protégé en 2031.

06h12 : TRADE ! Brandon Ingram fait ses valises, destination Toronto ! Les Pelicans récupèrent Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, un 1er tour de Draft et un 2e tour de Draft à définir.

05h47 : Jericho Sims est transféré par les Knicks à Milwaukee, dans le cadre du trade Kuzma-Middleton. Les Bucks envoient Delon Wright et du cash à New York. Les droits sur deux Français, Mathias Lessort et Hugo Besson, sont également échangés.

05h11 : TRADE !!! La saga Jimmy Butler est terminée. L'arrière All-Star va porter le maillot des Golden State Warriors et rejoindre Stephen Curry. Dans la foulée, Butler s'est mis d'accord avec son nouveau front office pour renoncer à sa player option et signer un nouveau contrat de 121 millions de dollars sur 2 ans, jusqu'en 2026-2027, soit 60 millions par an ! Andrew Wiggins et un 1er tour de Draft non-protégé sont les deux atouts majeurs récupérés par le Heat.

04h10 : Jonas Valanciunas rejoint Sacramento et son compère en sélection Domantas Sabonis. En échange, les Wizards héritent d'un nouveau Français, Sidy Cissoko, qui retrouve Alex Sarr et Bilal Coulibaly, et de deux 2e tours de Draft.

Les infos du mercredi 05/02

21h09 : Si Kevin Durant a son mot à dire dans le cadre d'un éventuel trade, son choix ne se porter pas sur Golden State. D'après Shams Charania d'ESPN, "KD" n'a aucune intention de remettre le couvert avec les Warriors. En tout cas pas de son plein gré...

20h31 : Trade ! OKC renforce son secteur intérieur avec un intérieur d'expérience. Daniel Theis passe des Pelicans au Thunder et OKC reçoit même un pick pas encore défini dans l'opération. NOLA passe sous la luxury tax grâce à ce move d'ajustement.

18h04 : Les Warriors auraient sérieusement discuté en interne d'un transfert de Draymond Green. Sans que ce soit forcément lié, Golden State serait très, très, très chaud sur le dossier Kevin Durant.

17h48 : Les Celtics envoient Jaden Springer, qui a fait quelques bonnes apparitions cette saison, à Houston en compagnie d'un 2e tour 2030. En contrepartie, Shams Charania parle de 2e tours protégés.

16h36 : Petit move d'ajustement financier pour les Sixers, qui envoient KJ Martin et deux 2e tours à Detroit. Ce qui leur permet d'être 8 millions de dollars en dessous de l'apron et un millions sous le salary cap.

16:32 : TRADE ! Ce n'était donc pas une blague. Milwaukee récupère Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr et un 2e tour de Draft, en échange de Khris Middleton, lieutenant historique de Giannis Antetokounmpo et champion NBA 2021, AJ Johnson et un échange de picks. Middleton n'a évidemment aucun intérêt à rester chez les Wizards, qui sont en pleine reconstruction, et il s'agit peut-être là d'un point de transit pour le All-Star de 33 ans.

Kyle Kuzma à Milwaukee, Khris Middleton sacrifié !

15h48 : D'après Brian Windhorst d'ESPN, les Suns sont très ouverts à un départ de Kevin Durant et à de gros moves dans l'effectif, avec un seul intouchable : Devin Booker. C'est peut-être, déjà, la fin de l'histoire entre KD et Phoenix...

14:11 : Les yeux sont rivés sur Kevin Durant autour de la ligue, nous annonce Zach Lowe, qui réapparait au moment opportun après son départ d'ESPN. De nombreuses équipes parmi les plus ambitieuses de toute la ligue seraient sur le coup, les Warriors et les Mavs étant les plus motivées. Encore faudra-t-il trouver une offre qui satisfasse tout le monde et qui permette - car cela semble être l'objectif - aux Suns de récupérer Jimmy Butler...

12:37 : Les Lakers auraient coché 6 noms pour établir une shortlist d'intérieurs et renforcer le poste 5 : Myles Turner, Jonas Valanciunas, Nic Claxton, Steven Adams, Robert Williams et Walker Kessler.