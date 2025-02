Brandon Ingram débarque à Toronto !

On sentait du côté des Toronto Raptors une volonté de finalement se mêler à la lutte pour le play-in. L’équipe canadienne a (un peu) redressé la barre ces dernières semaines et il se murmurait en coulisses que les dirigeants voulaient trouver une deuxième star à associer à Scottie Barnes. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Brandon Ingram. L’ailier All-Star est envoyé dans l’Ontario par les New Orleans Pelicans en l’échange de Bruce Brown, Kelly Olynyk, un premier et un second tour de draft.

Une contrepartie pas forcément très élevée pour un joueur de son talent mais Ingram est free agent dans quelques mois et les Pelicans s’apprêtaient à le perdre sans rien obtenir en retour. Il est aussi souvent blessé et il n’a d’ailleurs pas joué la moindre rencontre depuis début décembre en raison d’un pépin assez handicapant à la cheville.

Brandon Ingram tourne à 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne en 18 matches cette saison. Les Raptors sont treizièmes de la Conférence Est avec 16 victoires et 35 défaites. Qu’ils atteignent ou non le play-in, ils auront sans doute surtout l’ambition de monter en puissance l’an prochain avec Barnes, RJ Barrett et Ingram. Les Pelicans occupent eux la quinzième et dernière place de la Conférence Ouest et ils sont bien partis pour récupérer un très haut choix de draft.

LIVE deadline : Tous les moves, trades et rumeurs