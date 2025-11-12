LeBron’s nephew is a DOG! Derrick Tarver Jr. is the top ranked 4th grader in the country 😤 @KingJames pic.twitter.com/aN2GdwJpQs— Courtside Films (@CourtsideFilms) November 10, 2025
LeBron James : son neveu Derrick Tarver Jr est classé meilleur… CM1 du pays
La vraie question : qui sont les tarés qui font des classements de CM1-4th graders ???
C'est clair que c'est carrément nimp, et puis sur ce qu'on voit perso j'ai vu des U11 à Nanterre qui n'avaient rien à lui envier.
