Jimmy Butler aux Warriors dans un mega trade !

La saga Jimmy Butler est terminée. Lui qui avait annoncé il y a quelques années qu'il ne se voyait pas finir sa carrière ailleurs qu'à Miami, va vivre un dernier chapitre loin de South Beach et après des mois de contentieux avec le Heat. Butler a réussi à atterrir dans l'une des franchises qu'il avait initialement ciblées. D'après Shams Charania d'ESPN, l'arrière All-Star va porter le maillot des Golden State Warriors et rejoindre Stephen Curry. Dans la foulée, Jimmy Butler s'est mis d'accord avec son nouveau front office pour renoncer à sa player option et signer un nouveau contrat de 121 millions de dollars sur 2 ans, jusqu'en 2026-2027, soit 60 millions par an !

Les implications sont évidemment nombreuses et il s'agit d'un blockbuster trade dont toutes les composantes ne sont pas encore connues. Ce que l'on sait, a priori, c'est que la contrepartie des Warriors pour le Heat, le Jazz et les Pistons, autres franchise engagées, est la suivante :

Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker et un premier tour de Draft protégé mais pas encore révélé, vont à Miami

Dennis Schröder atterrit à Utah

Lindy Waters et Josh Richardson vont à Detroit

Ce que les Warriors ont dû lâcher, en soi, ne paraît pas gigantesque. Mais ce qui pose question, c'est la capacité de Jimmy Butler à justifier le contrat court mais extrêmement juteux qu'il s'est empressé de signer avec les Warriors. Cela ressemble quand même à un move un peu désespéré d'une équipe qui voulait, littéralement à tout prix, ajouter une star à un roster en difficulté pour se qualifier pour le play-in tournament après avoir émis l'ambition de reconquérir le titre.

Peut-être Jimmy Butler s'économisait-il ces derniers mois, tout en gardant la capacité d'être ce joueur transcendant en playoffs dont le Heat a pu profiter pendant quelques années ? La réponse devrait arriver assez vite. Et tout n'est d'ailleurs peut-être pas terminé, puisque la deadline des trades en NBA n'intervient qu'à 21 heures ce jeudi.

