HOT TAKE : Je commence à croire au back to back

En voyant le magnifique début de saison, je pense que le Back to back est possible. Je sais pas grand monde y croit. Mais au vu des performances des deux cotés du terrain du MVP de l'année dernière, il va conserver son titre et les Bucks aussi. Et oui je parlais de Giannis des Bucks et de la NBA Cup. What else ?

Plus sérieusement, je pense vraiment que les Bucks sont capables de conserver leur titre car à l'est beaucoup d'équipe semble encore en rodage (Orlando, Atlanta) les celtics et les pacers veulent préparer la saison prochaine reste cleveland et les Knicks mais je pense que sur 1 match un Giannis énervé peut renverser la logique. J'y crois absolument pas pour les play off car une défense préparé arrive soit à limiter Giannis soit à éteindre le peu de talent qui reste dans l'équipe. Les Bucks pourraient gagner un trophée et dire on a gardé Giannis une saison de plus mais c'était pas pour rien.

Je pense aussi qu'un premier back to back aver comme MVP Giannis mettrait un peu de crédit sur la compétition.