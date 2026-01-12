Ma proposition pour changer le seuil des 65 matchs pour les trophées

Le seuil des 65 matchs en ce moment fait beaucoup parler. Entre Wemby qui est le défenseur de l'année depuis déjà 2 saisons mais qui est inéligible ou le fait que plusieurs candidats MVP ne joueront surement pas le nombre de matchs requis cette saison, ce seuil des 65 matchs, assez arbitraire de base, peut-être remis en question. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans ce post.

Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'être sur le terrain est une qualité. Tu as beau être le meilleur joueur du monde, si tu es blessé en permanence, tu n'apportes rien à ton équipe. Mettre un seuil sur le nombre de matchs joués est donc pertinent pour obtenir des récompenses individuelles. Mais est-ce que mettre un seuil aussi brut est vraiment pertinent ? Ici, on va proposer un seuil qui est dégressif au fur et à mesure qu'un joueur manque des matchs et qui va impacter le score d'un joueur pour les récompenses individuelles.

Pour obtenir une récompense individuelle, un panel de journalistes vote, que ce soit pour être MVP, DPOY ou même dans les équipes de l'année, et c'est ça qu'on va essayer d'impacter avec cette nouvelle méthode.

Ce nouveau seuil se construit en 3 étapes :

- la première, qui ne change pas ce qu'on a aujourd'hui, est entre 82 et 65 matchs joués. Ici, aucun impact sur le score pour les récompenses individuelles

- la deuxième, c'est entre 65 et 41 matchs joués. Ici, pour chaque match manqué, le joueur perdra une partie de son score. Par exemple, si Wemby joue 60 matchs cette saison, il sera éligible pour être DPOY (ou MVP) mais il ne conservera que 85% du score obtenu par les votes pour être DPOY. Donc à la place, par exemple, d'avoir un score de 100 points, il n'aura que 85 points. Et plus il va manquer des matchs, moins il conservera de score de la part des votes des journalistes.

Je vous mets le graphique ci-dessous comme exemple pour mieux comprendre. Et enfin, la dernière étape est à partir de 41 matchs, soit la moitié. Si un joueur n'a même pas joué la moitié des matchs, alors il n'est plus éligible pour un trophée.

Ainsi, on a un seuil pour garder en tête que jouer des matchs est important, mais moins rigide qu'un seuil comme celui qu'on a actuellement. Cette méthode permet qu'un joueur qui est largement au-dessus des autres gagne le trophée individuel s'il le mérite vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si c'est compliqué à comprendre ou non !