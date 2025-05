Les Celtics candidats au titre même sans Jayson Tatum ?

Tout est réuni pour que les Boston Celtics traversent une courte période de transition pendant laquelle ils resteront compétitifs mais sans forcément être considérés comme de grands favoris au titre. En effet, Jayson Tatum est parti pour manquer l'intégralité de la saison prochaine suite à sa déchirure du tendon d'Achille. De plus, la facture s'annonce salée pour les nouveaux proprios de la franchise puisque la masse salariale, en incluant les taxes, est estimée autour des 500 millions de dollars. Une somme immense pour une équipe qui s'apprête à évoluer pendant un an sans son meilleur marqueur, rebondeur et passeur.

On peut penser que les Celtics vont dégraisser un poil - en transférant par exemple Kristaps Porzingis et/ou Jrue Holiday - en attendant le retour de JT. Mais Torrey Craig ne serait pas de cet avis. Le vétéran de Boston croit aux chances de cette équipe, même sans Tatum. Il a expliqué qu'il voyait les Celtics jouer le titre l'an prochain.

Jrue Holiday avait tenu un discours similaire. La Conférence Est paraît ouverte, mais peut-être pas au point d'imaginer Boston aller tout au bout, surtout en finales contre une armada de l'Est. Peut-être que les joueurs laissent passer leur message en espérant que le front office ne démantèlera pas trop le groupe. Dans tous les cas, les Celtics seront probablement encore forts en 2026.