Victor Wembanyama révèle son cinq majeur All-Time

Un exercice assez couramment demandé aux joueurs NBA en activité et Victor Wembanyama a donné la part belle au basket moderne (enfin, 90's et après) en nommant Stephen Curry, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan et Shaquille O'Neal. Les fans des Spurs apprécieront sans doute la référence pour Duncan.

Pour le Shaq, il y a matière à débat, mais on peut comprendre que Wembanyama soit plus marqué par O'Neal que des légendes plus anciennes comme Kareem Abdul-Jabbar ou Bill Russell. C'est intéressant aussi de voir qu'il met Curry plutôt que Magic Johnson, de plus en plus écarté des cinq All-Time des générations actuelles.