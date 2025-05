Josh Hart, le cœur de tout aux Knicks 🤩

Dans le parcours des New York Knicks, Josh Hart n'attire pas la lumière. Et pourtant, il est, sans le moindre doute, l'un des joueurs les plus importants. Son apport ne se voit pas toujours sur le plan statistique. Mais sur le parquet, il est déterminant, depuis plusieurs années, dans le développement du projet de cette équipe.

Sur le Game 6 face aux Boston Celtics (119-81), l'ex-joueur des Portland Trail Blazers a compilé un triple-double : 10 points, 11 passes décisives et 11 rebonds. Il s'agit tout simplement du premier TD pour un joueur des Knicks en Playoffs depuis Walt Frazier en 1972 !

Présente au Madison Square Garden, la légende new-yorkaise n'a pas manqué l'opportunité de rendre un hommage à son successeur.

"Il est le cœur de l'équipe. J'ai vu l'œil au beurre noir, il ne s'est pas laissé décourager par ça. Il répond toujours présent pour prendre les bons rebonds. Quand tu le regardes, il t'impressionne de plus en plus. Tu vois qu'il fait tout ce qu'il faut pour gagner le match.

Il ne se préoccupe pas de ses stats. Et il m'a aussi pris mon record en saison régulière (du nombre de TD, ndlr). Il est le cœur de cette équipe", a apprécié Frazier face à la presse.

Des compliments mérités pour Josh Hart. Un joueur indispensable dans les succès des Knicks.