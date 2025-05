Les résultats de la nuit en NBA, celle de Josh Hart

Celtics @ Knicks (2-4) : 81-119

Josh Hart XXL, NY rejoint Indiana !

On connaît désormais l'affiche de la finale de la Conférence Est : les Indiana Pacers vs les New York Knicks ! La nuit dernière, les New-yorkais ont terminé le boulot en surclassant les Boston Celtics (119-81) à l'occasion du Game 6.

Au Madison Square Garden, les Knicks n'ont pas loupé l'opportunité de mettre un terme à cette série. Et le suspense a été quasiment inexistant. Supérieurs sur le plan collectifs, les Knicks ont accéléré dès le 2ème quart-temps pour creuser l'écart.

Avec un facteur X inattendu : Miles McBride (10 points) qui a pesé sur cette période. En face, Jaylen Brown (20 points) a été tout simplement trop seul pour résister. Cette fois-ci, en l'absence de Jayson Tatum, Boston n'a pas eu les armes pour répondre. Et le champion en titre a donc, petit à petit, chuté...

En face, NY s'est ensuite contenté de gérer. Avec les apports de Jalen Brunson (23 points), Karl-Anthony Towns (21 points, 12 rebonds), OG Anunoby (23 points) ou encore Mikal Bridges (22 points). De son côté, Josh Hart a compilé un triple-double : 10 points, 11 passes décisives et 11 rebonds.

Il s'agit du premier TD pour un joueur des Knicks en Playoffs depuis... Walt Frazier en 1972 ! Et maintenant, New York retrouve la finale de la Conférence Est pour la première fois depuis 25 ans. A l'époque, les Pacers se trouvaient déjà sur la route des New-yorkais, qui avaient perdu. L'heure de la revanche ?

