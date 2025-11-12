Il n’aura pas mis longtemps à tourner la page. À peine quelques heures après avoir été licencié par les Dallas Mavericks, Nico Harrison a mis à jour sa biographie Instagram : exit la mention « GM of the Dallas Mavericks », remplacée par un simple et ironique « Unemployed ».

Une manière comme une autre d’assumer sa nouvelle réalité - et peut-être de désamorcer, avec humour, les moqueries de fans qui réclamaient son départ depuis des mois.

Arrivé en 2021 après près de vingt ans passés chez Nike, Harrison aura connu une expérience aussi intense que controversée à la tête des Mavs. Malgré une finale NBA en 2024, son mandat restera marqué par une décision restée en travers de la gorge des supporters : le trade de Luka Doncic vers les Lakers en échange d’Anthony Davis, l’un des transferts les plus incompris de toute l’histoire de la NBA.

À l’époque, Harrison s’était défendu : « Je crois que la défense fait gagner les titres. Obtenir un pivot All-Defensive et un All-NBA avec un vrai état d’esprit défensif, c’est notre meilleure chance. » Mais les résultats n’ont jamais suivi, et l’ambiance autour du club s’était franchement détériorée ces derniers mois.

Entre les « Fire Nico » entendus à l’American Airlines Center et les mauvais débuts de saison (3-7), la rupture semblait inévitable. Le propriétaire Patrick Dumont a finalement décidé de couper court.

Harrison, lui, préfère manifestement prendre les choses avec recul - ou second degré. Et à défaut de reconstruire les Mavericks, il reconstruit pour l’instant... son profil Instagram. Il va aussi devoir prendre soin de son compte Linkedin…