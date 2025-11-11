Nico Harrison viré par les Mavs, c’était inévitable

Les "Fire Nico !" ne retentiront plus dans les travées de l'American Airlines Center. Les fans des Dallas Mavericks ont eu gain de cause après des mois de chaos et de défiance envers les choix du General Manager de leur franchise. Comme on le pressentait depuis quelques jours, Nico Harrison va être renvoyé, comme l'annonce Shams Charania d'ESPN. Patrick Dumont, le représentant de la famille Adelson, propriétaire des Mavs, va entériner la décision du board ce mardi.

On sait déjà que Michael Finley et Matt Ricciardi, déjà présents dans l'organisation, assureront l'intérim et ce jusqu'à la fin de la saison. Ces dernières heures, la rumeur avait enflé quant à un renvoi imminent de Nico Harrison. L'interaction au bord du terrain entre Dumont et un fan des Mavs venu s'excuser après avoir eu un comportement injurieux avait révélé des regrets de la part du successeur de Mark Cuban quant au départ de Luka Doncic.

L'heure de tanker semble venue

Depuis le début de la saison, Dallas est loin des objectifs annoncés par Harrison après le trade, avec 8 défaites en 11 matches et une place d'avant-dernier de la Conférence Ouest. Anthony Davis est déjà blessé, Kyrie Irving ne reviendra au plus tôt qu'à la mi-saison et Cooper Flagg est obligé de se développer dans un contexte particulièrement anxiogène. Tous ces paramètres ont précipité la chute de Nico Harrison, qui restait persuadé qu'avec l'équipe au complet Dallas aurait pu jouer les premiers rôles à l'Ouest. L'heure de tanker ou en tout cas de repartir de zéro ou presque semble venue.

On espère maintenant qu'après une période de repos loin des spotlights, le désormais ex-GM de Dallas s'exprimera dans les médias. S'il souhaite reste dans le milieu et retrouver un poste en NBA, il lui faudra se défaire de l'étiquette désormais très collante du dirigeant qui a commis le pire trade de l'ère moderne en NBA.