Débat : Quel joueur est le plus gros snobé des cinq majeurs du All-Star Game ?

Je rappelle les deux cinq :

Luka Doncic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic à l'Ouest.

Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Cade Cunningham et Giannis Antetokounmpo à l'Est.

Perso, j'ai été très surpris de ne pas voir Anthony Edwards ! Constamment sous-estimés, les Wolves sont pour l'instant quatrièmes de leur Conférence. Ant Man tourne à 29,6 pts (5eme scoreur NBA), 50% aux tirs et 41% à 3, ce qui est dingue vu le degré de difficultés de ses tentatives. Je l'aurais potentiellement pris à la place de Curry ou Doncic. Puis à quoi serait dû son absence ou son éventuel "boycott" (ce n'est évidemment pas le bon terme). Le fait de jouer pour Minnesota ? Ou sa proportion à beaucoup parler, ce qui plaît généralement aux fans pourtant.

J'ai l'impression que c'est plus réglo à l'Est, surtout si l'on accepte le fait qu'il n'y ait pas une logique de positions pour faire les cinq. Mais on peut se demander si Donovan Mitchell (29 pts à 48-38-84) ne méritait pas aussi sa place autant que Maxey ou Brunson. Leurs deux équipes sont tout de même mieux classées que les Cavs (l'écart reste faible).

Qu'en pensez-vous ? Il y a-t-il un joueur qui a vraiment été "snobé" ?