Débat : Quel joueur est le plus gros snobé des cinq majeurs du All-Star Game ?

Je rappelle les deux cinq :

Luka Doncic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic à l'Ouest.

Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Cade Cunningham et Giannis Antetokounmpo à l'Est.

Perso, j'ai été très surpris de ne pas voir Anthony Edwards ! Constamment sous-estimés, les Wolves sont pour l'instant quatrièmes de leur Conférence. Ant Man tourne à 29,6 pts (5eme scoreur NBA), 50% aux tirs et 41% à 3, ce qui est dingue vu le degré de difficultés de ses tentatives. Je l'aurais potentiellement pris à la place de Curry ou Doncic. Puis à quoi serait dû son absence ou son éventuel "boycott" (ce n'est évidemment pas le bon terme). Le fait de jouer pour Minnesota ? Ou sa proportion à beaucoup parler, ce qui plaît généralement aux fans pourtant.

J'ai l'impression que c'est plus réglo à l'Est, surtout si l'on accepte le fait qu'il n'y ait pas une logique de positions pour faire les cinq. Mais on peut se demander si Donovan Mitchell (29 pts à 48-38-84) ne méritait pas aussi sa place autant que Maxey ou Brunson. Leurs deux équipes sont tout de même mieux classées que les Cavs (l'écart reste faible).

Qu'en pensez-vous ? Il y a-t-il un joueur qui a vraiment été "snobé" ?

Michael Scott
Sportivement,, Edwards, y a aucun doute. Après difficile de lutter contre l'aura de Curry surtout que sur le terrain y a pas un gouffre entre les deux.

Par contre à l'est pour moi rien à redire
French flair
A l'Est, il y a quand même beaucoup moins d'évidences et donc beaucoup plus de concurrence. J'aurais mis Jalen Johnson même si je pense que les coachs ne l'oublieront pas.

A l'Ouest, Edwards aurait dû être pris devant Curry et Doncic.
Fall
Devant le meilleur marqueur de la ligue, en quel honneur ?
gilard guillaume
Curry doit y être par respect pour ces accomplissement,après sa se joue avec Doncic mais c’est dur de pas le mettre titulaire (même si je préfère antman a pleurnicheurman)
Il est jeune il a le temps d’être titulaire à l’avenir,le principal c’est de participer à la mascarade qu’est devenu le All star.
De toute façon il y’aura 2 teams Américaines donc il sera titulaire dans l’équipe B
Kobird
Ant man évidemment, doit être à la place de Curry. C'est pas sérieux. Il est où le ASG cette année ? A GS ?
Guillaume LAROCHE
Edwards !
Très étrange pour moi de ne pas le voir dans le 5 des US alors qu'il est considéré pour bp comme le meilleur joueur US actuellement. Alors, effectivement, les Wolves = petit marché, mais je me demande quand même dans quelle mesure sa "grande gueule" ne le dessert pas.
Perso, j'aime bp le joueur sur le terrain, son style, son engagement, mais dès qu'il ouvre la bouche... c'est pas forcément positif pour son image. Les différents docus Netflix en sont la preuve à mes yeux.
Enfin, j'ai bien peur qu'il ne soit finalement que très peu apprécié des autres NBAers
