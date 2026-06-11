De’Aaron Fox doit partir

Qu’est-ce qu’il faut faire avec De'Aaron Fox ?

Il est censé être un grand frère et il fait des playoffs de merde. Je ne dis pas que tout est de sa faute, mais à 5 secondes de la fin, à +1, je n’arrive pas à comprendre pourquoi il va au panier. S’il garde la balle, ils font faute, il se retrouve potentiellement à +3 et fait descendre le chrono jusqu’à environ 2 secondes.

On va mettre ça sur le compte de la jeunesse, mais dans l’ensemble les Spurs font de mauvaises Finales, même Wemby. J’espère que ça ira mieux dans les prochaines années. Même si tout est possible, je n’imagine pas un sursaut d’orgueil capable de durer trois matchs.

En tout cas, cet été, je me débarrasse de Fox pour faire de la place à Harper et je trouve deux bons remplaçants à la place. Pourquoi pas un pivot capable de jouer, car à deux intérieurs je trouve ça léger. Ce serait bien que Wemby joue avec un deuxième big capable de prendre des rebonds lorsqu’il défend à l’extérieur.