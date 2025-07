Sur son site, Men’s Health a publié plusieurs articles (et photos !) consacrées à l’intersaison de Luka Doncic, la star des Los Angeles Lakers. Eh bien, là, on est loin de la comm’ classique des NBAers en été. Celle où James Harden et Zion Williamson nous font croire pour la septième fois qu’ils sont enfin dessinés comme jamais.

Sur son site, Men’s Health a publié plusieurs articles (et photos !) consacrées à l’intersaison de Luka Doncic, la star des Los Angeles Lakers. Eh bien, là, on est loin de la comm’ classique des NBAers en été. Celle où James Harden et Zion Williamson nous font croire pour la septième fois qu’ils sont enfin dessinés comme jamais.

Dès le mois de mai, des rumeurs sur la volonté de Luka Doncic d’être enfin en condition physique avaient fleuri. L'idée était qu'il avait cette fois-ci réellement changé d'état d'esprit. Qu'il était déterminé à perdre de ce poids qui lui a valu tant de critiques. Et probablement d'être tradé par les Dallas Mavericks, l'équipe où il se voyait passer sa carrière tout entière.

Avec à la clé quelques photos très parlantes. Mais des photos dont on a appris, avec les années, à se méfier, bien évidemment. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait de la comm’ classique de certains joueurs, comme sus-mentionné, ou d’une démonstration de force de l’IA ou encore d’une cure d’Ozempic.

Mais en consultant l’article que Men’s Health consacre à la préparation estivale du Slovène, et celui sur son plan de nutrition, il semble bien que ce ne soit pas le cas. Luka Doncic est déterminé comme jamais, s’entraîne deux fois par jour et fait du jeûne intermittent.

Et pour le moment, le résultat est impressionnant ! Nico Harrison a créé un monstre… et un MVP 2026 ?

Un petit mix des photos des différents articles sur Luka Doncic :

LUKA DONCIC 2026 MVP CONFIRMED 😭🪄 pic.twitter.com/ZsVbWsPjUu — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 28, 2025

(Ces photos sont plus visibles dans les liens ci-dessus)

La couv' de Men's Health :