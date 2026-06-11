Victor Wembanyama après l’effondrement des Spurs : « Ressentir la douleur, le dégoût »

Après la remontée historique des Knicks et la défaite des Spurs malgré 29 points d'avance, Victor Wembanyama livre une analyse lucide et sans excuses du naufrage texan.

Les Spurs avaient le match en main. Ils menaient de 29 points au Madison Square Garden, semblaient avoir totalement pris la mesure des Knicks et se dirigeaient vers une égalisation à 2-2 dans ces Finales NBA. Quelques heures plus tard, ils quittaient pourtant New York avec une défaite 107-106 et un retard de 3-1 dans la série. Après la rencontre, Victor Wembanyama n'a pas cherché d'excuses. Interrogé par L'Équipe sur la manière de rebondir après un tel scénario, le Français a livré une réponse forte.

« Il n’y a pas de mode d’emploi pour rebondir après ça. Je ne sais pas s’il faut digérer cette défaite. Je pense qu’il faut ressentir la douleur, le dégoût. Ça ne s’apprend pas : soit on l’a en nous, soit on ne l’a pas. »

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Pour le leader des Spurs, le problème ne se résume pas aux dernières possessions, ni au quatrième quart-temps.

« Je crois que ça a commencé un peu plus tôt que le 4e quart-temps. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer pour le moment. Il y a l'exécution, l'envie... On n'était clairement pas l'équipe la plus affamée en 2e mi-temps. »

Les Spurs n'ont désormais plus le choix. Pour espérer renverser la série, ils devront transformer cette douleur en carburant dès le Game 5.