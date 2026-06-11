Victor Wembanyama après l’effondrement des Spurs : « Ressentir la douleur, le dégoût »

Les Spurs avaient le match en main. Ils menaient de 29 points au Madison Square Garden, semblaient avoir totalement pris la mesure des Knicks et se dirigeaient vers une égalisation à 2-2 dans ces Finales NBA. Quelques heures plus tard, ils quittaient pourtant New York avec une défaite 107-106 et un retard de 3-1 dans la série. Après la rencontre, Victor Wembanyama n'a pas cherché d'excuses. Interrogé par L'Équipe sur la manière de rebondir après un tel scénario, le Français a livré une réponse forte.
« Il n’y a pas de mode d’emploi pour rebondir après ça. Je ne sais pas s’il faut digérer cette défaite. Je pense qu’il faut ressentir la douleur, le dégoût. Ça ne s’apprend pas : soit on l’a en nous, soit on ne l’a pas. »
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Pour le leader des Spurs, le problème ne se résume pas aux dernières possessions, ni au quatrième quart-temps.
« Je crois que ça a commencé un peu plus tôt que le 4e quart-temps. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer pour le moment. Il y a l'exécution, l'envie... On n'était clairement pas l'équipe la plus affamée en 2e mi-temps. »
Les Spurs n'ont désormais plus le choix. Pour espérer renverser la série, ils devront transformer cette douleur en carburant dès le Game 5.