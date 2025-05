Un Gobert Game pour humilier les lakers ?

En train de regarder le Lakers-Wolves, je constate avec étonnement que Gobert joue beaucoup et qu'on le cherche beaucoup.

C'est clairement une consigne de coach.

On se doutait que les Lakers allaient faire des prises à deux sur Edwards et libérer des espaces.

On sait aussi que les Lakers sont assez vides dans la raquette.

Mais là, c'est vraiment une volonté de le chercher.

En plus, Reid et Randle ne jouent pas trop.

Mais pourquoi donc le mettre soudainement en avant, après lui avoir rien donné les matchs précédents ?

Évidemment, quand tu le cherches, tu le trouves, et quand tu le trouves, il dunke, avec son avantage de taille.

En voyant la réaction du Shaq à la mi-temps (qui fait semblant de vomir en annonçant la bonne performance de Rudy, toujours aussi bourrin celui-là...), je me demande même si c'est pas du troll de la part de Minnesota, pour dire "On vous finit avec Gobert meilleur marqueur du match pour faire chier le shaq, barkley et tous les ****, et en plus, on garde la moitié de nos meilleurs joueurs sur le banc pour se reposer".

Qu'en pensez-vous ?

Choix purement tactique, ou choix pour faire la nique ??

Ou les deux ?

J'envoie cette session en fin de 3ᵉ quart-temps, les lakers viennent juste de passer devant pour la 1ere fois du match.