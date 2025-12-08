On rêve tous de NBA… Mais parfois, le plus beau terrain est juste sous nos pieds

On a tous, un jour, dribblé dans une allée, imaginé les projecteurs de la NBA sur nos épaules, rêvé d’un parquet mythique où chaque pas résonne comme un battement de cœur. Le basket, c’est ça : une usine à rêves. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a la vie. Et intégrer un staff professionnel, même loin des paillettes de la NBA, c’est un défi plus grand que ce qu’on imagine.

Alors ce printemps, j’ai décidé de me lancer un défi : voir s’il existait une place pour moi dans un staff en Suisse. Et j’ai eu une chance immense : intégrer le comité du BBC Nyon, club qui évolue dans l’élite du basket suisse.

Un club qui avance contre le vent, mais qui avance vraiment

Soyons honnêtes : en Suisse, le championnat n’est pas “hypé”. Les caméras ne tournent pas autour des joueurs, les contrats ne font pas tourner les têtes et les sponsors se font rares. On avance dans un climat où chaque franc compte, où chaque partenariat est une victoire, où la stabilité n’est pas un acquis mais un combat.

C’est comme naviguer sur un lac quand la météo est capricieuse : parfois le ciel s’ouvre, parfois les bourrasques nous forcent à nous accrocher plus fort aux rames.

Mais on rame tous dans la même direction. Et c’est ça qui rend l’aventure belle.

Former, transmettre, grandir : l’ADN du club

Le BBC Nyon n’est pas seulement une équipe. Il a vu passer des joueurs, des coachs, des destins.

Il a vu naître des trajectoires comme celle de Stefan Ivanovic, parti vivre l’aventure du Paris Basketball comme assistant coach la saison dernière.

Ce n’est pas un hasard : quand un club tire le meilleur de ce qu’il a, il finit par révéler des pépites.

2026 : une salle neuve, un souffle nouveau

Dans un an, une salle flambant neuve s’ouvrira au bord du lac, un lieu où le basket rencontrera la lumière, l’eau, l’énergie d’une ville qui respire le sport.

Cette salle n’est pas juste un bâtiment : c’est une promesse.

Celle d’un futur plus solide, plus ambitieux, plus inspirant.

Mais pour arriver jusque-là, on a besoin de soutien

Car les enjeux sont immenses :

le mouvement junior dépend de la santé du club,

les talents ont besoin de structure,

les coachs ont besoin de stabilité,

et l’équipe première a besoin d’un futur clair pour viser plus haut — pourquoi pas l’Europe, un jour ? (ambition du comité actuel)

On veut créer, transmettre, rêver plus grand, mais pour cela, il faut un réseau, des partenaires visionnaires, des personnes prêtes à écrire l’histoire avec nous.

Si votre cœur bat pour le basket, il y a une place pour vous dans cette aventure

Vous avez une idée ?

Une stratégie lumineuse ?

Une envie d’aider un club qui se bat avec courage pour mettre le sport au centre de sa mission ?

Vous voulez simplement discuter, réfléchir, contribuer, même un tout petit peu ?

Écrivez-moi. Parlons-en. Construisons quelque chose qui a du sens.

Parce que parfois, le plus beau des rêves n’est pas d’aller en NBA.

Parfois, le plus beau des rêves, c’est d’aider un club à créer son propre destin, à quelques mètres de chez soit.

Mon contact :

👉 gilles@bbcnyon.ch wp.bbcnyon.ch