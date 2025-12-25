Les Spurs peuvent-ils viser le titre NBA dès cette saison ? 🧐

Sur ce début de saison, les San Antonio Spurs représentent l'une des surprises à mes yeux. Je m'attendais bien évidemment à une progression de la part des Texans. Une potentielle qualification directe en Playoffs. Mais après 29 matches, les Spurs sont 2èmes à l'Ouest avec un bilan remarquable : 22-7.

Surtout, ils ont réussi à enregistrer d'excellents résultats avec et sans Victor Wembanyama. Et pour le coup, je ne m'attendais pas à voir cette équipe aussi solide en l'absence du Français. Sauf catastrophe, San Antonio semble bien parti pour disputer les Playoffs.

Mais avec quelles ambitions ? Je suis tombé sur un avis plutôt osé de Paul Pierce.

"Mitch Johnson utilise tout ce qu'il a appris de Gregg Popovich, et il est encore jeune. Je crois que cette équipe, par rapport à ce que je vois et uniquement sur ça, c'est une équipe capable de viser le titre dès maintenant", a estimé l'ex-joueur des Boston Celtics pour NFG Show.

J'arrive à comprendre l'emballement autour de San Antonio. Le potentiel de Wembanyama est immense. Les progrès collectifs sont évidents. Et ce groupe vient de provoquer deux des quatre défaites du champion NBA en titre, l'Oklahoma City Thunder.

Pourtant, j'ai du mal à avoir la même vision. Pour moi, il y a des étapes à franchir pour incarner un véritable candidat au titre. Et l'inexpérience de ces Spurs en Playoffs me semble rédhibitoire. Par contre, cette saison peut effectivement représenter un tournant pour devenir, dès 2026-2027, un favori.