Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 109-126

Nets @ Sixers : 114-106

Bulls @ Hawks : 126-123

Pelicans @ Cavs : 118-141

Bucks @ Pacers : 111-94

Raptors @ Heat : 112-91

Nuggets @ Mavs : 130-131

Knicks @ Wolves : 104-115

Thunder @ Spurs : 110-130

Lakers @ Suns : 108-132

Grizzlies @ Jazz : 137-128

Magic @ Blazers : 110-106

Pistons @ Kings : 136-127

Rockets @ Clippers : 108-128

- La fin d'année est poussive pour le Thunder, qui est en train de réaliser que battre le record des Warriors sera sans doute impossible. OKC a perdu (130-110) contre San Antonio pour la deuxième fois en 10 jours et les Spurs commencent à ressembler un peu à une bête noire pour les champions en titre. La bataille a été serrée jusqu'à ce que les Texans passent en mode tornade vers la fin du 3e quart-temps.

A nouveau, Victor Wembanyama, dont la série de matches avec au moins un contre a pris fin (101), est sorti du banc. Si ses stats ne sont pas impressionnantes (12 pts, 5 rbds), Victor a été déterminant en deuxième mi-temps avec des paniers précieux. Dylan Harper, lui aussi sorti du banc, a aussi joué un rôle majeur avec 10 passes et 5 interceptions pour permettre aux Spurs de s'envoler. Autour des deux "super subs", Keldon Johnson (25 pts), Stephon Castle (24 pts) et Harrison Barnes (20 pts) ont été les plus rayonnants pour répondre à Shai Gilgeous-Alexander (33 pts). C'est la 14e victoire en 17 matches pour San Antonio, qui continue de faire une saison magnifique et d'excéder les attentes.

- Les Pistons passeront bien Noël en tête de la Conférence Est. Detroit a géré Sacramento (136-127) en Californie, avec un apport équilibré de Cade Cunningham (23 pts, 14 asts), Jalen Duren (23 pts, 12 rbds), Tobias Harris (24 pts) et Ausar Thompson (19 pts). C'est la 9e victoire en 11 matches pour Detroit. Russell Westbrook (27 pts, 4 asts) n'est plus qu'à une passe de la 7e place all-time en NBA. Maxime Raynaud était à nouveau titulaire et a joué 23 minutes pour 8 points et 8 rebonds.

- Minnesota n'avait jamais battu New York depuis le trade de Karl-Anthony Towns. C'est chose faite désormais, malgré les 40 points de KAT, qui a dû en faire plus en l'absence de Jalen Brunson. Les Wolves se sont appuyés sur Anthony Edwards (38 pts), Julius Randle (25 pts, dont 17 dans le 4e QT) et Rudy Gobert (11 pts, 16 rbds) pour l'emporter.

- Il y avait quatre Français sur le terrain lors de la victoire (126-109) des Hornets contre les Wizards. C'est Charlotte, avec un Moussa Diabaté titulaire et énorme au rebond (12 pts, 18 rbds en 36 min, à +38) qui l'a emporté. Tidjane Salaün (11 pts, 6 rbds en 22 min) s'est aussi distingué face à la paire Sarr (7 pts, 11 rbds, 4 blks) - Coulibaly (14 pts, 5 rbds). Kon Knueppel (19 pts) a marqué 5 paniers à 3 points en deuxième mi-temps pour aider les Hornets à se détacher.

- Après deux défaites de suite, les Mavs ont rebondi avec brio en retrouvant leur public. Dallas a battu Denver (131-130) dans une fin de match à suspense après avoir dilapidé 20 points d'avance plus tôt dans le match. Peyton Watson a eu le ballon de la gagne dans les mains mais a manqué son tir au buzzer. L'homme du match, c'est évidemment Cooper Flagg, qui a été phénoménal et est devenu le seul autre joueur de 19 ans avec Luka Doncic à sortir un match avec au moins 33 points, 9 rebonds et 9 passes. Flagg a battu son record de paniers à 3 points (4) et a été impressionnant des deux côtés du terrain. Jokic et Murray ont lâché 28 passes à eux deux et ont été bons, mais ça n'a pas suffi pour les Nuggets, qui ont perdu Cam Johnson, touché au genou, dans le 4e quart-temps.

COOPER FLAGG ELEVATES AND SLAMS IT!!!! 28 POINTS AND COUNTING... 📈 Tap to watch: https://t.co/FNNC5Y88P2 pic.twitter.com/0e0KWhz2FE — NBA (@NBA) December 24, 2025

- Les Nets ont créé la surprise à Philadelphie, alors que les Sixers se sont présentés avec Joel Embiid (27 pts), Paul George (19 pts) et Tyrese Maxey (13 pts à 3/13) dans le cinq... Michael Porter Jr (28 pts) et Egor Demin (20 pts) ont été les acteurs majeurs du 3e succès en 4 matches pour Brooklyn. Nolan Traoré a joué 14 minutes pour 5 points et 2 passes à 2/3.

- L'ambiance est un peu morose à Atlanta, qui s'est tiré une balle dans le pied à domicile contre Chicago (126-123). Les Hawks ont été en tête tout au long du match et avaient encore 10 points d'avance à moins de 6 minutes de la fin. Les Bulls ont eu le mérite de ne rien lâcher, dans le sillage du nouveau triple-double de Josh Giddey (19 pts, 15 asts, 11 rbds). Coby White (24 pts) a inscrit le lancer franc de la gagne à 1.9 seconde de la fin. C'est la 4e défaite de suite pour Atlanta, qui jouait sans Dyson Daniels pour la première fois de la saison mais été quasiment au complet en dehors de ça. Zaccharie Risacher a joué 21 minutes pour 10 points, 7 rebonds et 3 passes, avec un +/- positif (+12). Malheureusement, c'est le Français qui a commis la faute sur Coby White sur l'ultime remise en jeu de Chicago et l'a envoyé sur la ligne.

- Les Cavs ont mis fin à la série de victoires des Pelicans. Donovan Mitchell (27 pts) et Sam Merrill (22 pts) ont permis aux joueurs de Kenny Atkinson de se détacher en deuxième mi-temps, dans une rencontre où 9 joueurs de Cleveland ont marqué au moins 10 points.

- Milwaukee a profité du déplacement à Indiana pour gagner un match (111-94). Kevin Porter Jr (24 pts) et Ryan Rollins (23 pts) ont assuré pour le 7e match de suite sans Giannis Antetokounmpo. Myles Turner a vécu un petit calvaire. Les fans des Pacers, toujours meurtris de l'avoir vu choisir une équipe rivale, l'ont hué à chaque fois qu'il a touché le ballon.

- Toronto a dominé Miami (112-91) de la tête et des épaules. Scottie Barnes (27 pts) et ses camarades ont décroché leur 18e victoire depuis le début de la saison, eux qui avaient eu besoin de 57 matches la saison dernière pour y parvenir. Le Heat, en revanche, a la gueule de bois avant même les fêtes de fin d'année : 9 défaites en 11 matches pour la bande à Spoelstra.

- Sans Luka Doncic, mais avec Austin Reaves, les Lakers ont été lourdement battus à Phoenix (132-108). Dillon Brooks (25 pts) et Devin Booker (21 pts, 11 asts) ont fait le gros du boulot.

- Les Grizzlies ont battu le Jazz grâce au record en carrière de Santi Aldama (37 pts, 7 paniers à 3 pts, 7 passes) et au double-double de Cam Spencer (11 pts, 13 asts). Ace Bailey a inscrit 17 points pour Utah, qui jouait sans Lauri Markkanen.

- Orlando s'est fait peur contre Portland en dilapidant 17 points d'avance en deuxième mi-temps, mais le Magic s'est repris avec un Desmond Bane (23 pts) décisif. L'ancien arrière des Grizzlies a contré Donovan Clingan à 12 secondes de la fin avant de mettre deux lancers pour donner trois points d'avance à son équipe. Noah Penda a joué 24 minutes et a apporté 8 points, 6 rebonds et 2 passes. En face, Sidy Cissoko (5 pts) et Rayan Rupert (2 pts, 4 rbds) se sont contentés d'un petit quart d'heure de jeu en sorite de banc.

- Les Clippers ont signé une deuxième victoire de suite face à Houston et ont l'air d'aller un peu mieux en cette fin d'année. Kawhi Leonard a illuminé le match le plus tardif de la nuit avec une masterclass à 41 points (16/23), 8 rebonds et 5 passes. Les Rockets se sont complètement éteints après le 1er quart-temps. Nicolas Batum a joué 25 minutes en sortie de banc et a inscrit 6 points.