Anthony Edwards veut connaître la « vraie raison » du trade de Luka Doncic

Anthony Edwards est comme nous. Pour lui, le trade de Luka Doncic n'a aucun sens. Ou au moins aucun sens basket.

"Ils ont transféré le meilleur scoreur de la NBA et il a 25 ans. Et il ne savait même pas qu'il allait être échangé. Donc quelqu'un va devoir faire des recherches plus profondes pour savoir pourquoi il a vraiment été tradé. Parce qu'on ne trade pas juste comme ça un mec comme lui de 25 ans. Il vient d'aller en finales. (...) Si Luka peut être tradé, alors tout le monde peut être tradé."

Amen.

On a d'ailleurs compilé les théories les plus loufoques qui pourraient expliquer l'inexplicable. Et sinon, plus sérieusement, on commence vraiment à penser que la théorie du complot et l'affaire des casinos (lire plus bas) dans le Texas est une piste à sérieusement envisager.

Théorie du complot : Luka Doncic tradé à cause d’une loi anti-casinos au Texas ?