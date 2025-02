Alors que l'on se demande toujours ce qui est passé par la tête des Dallas Mavericks, qui ont tradé Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers, les enquêteurs du net sont sur quelques pistes qui n'ont rien de sportif et qui accréditent encore moins la folie passagère d'un seul homme. L'explication faite par un internaute, Labib Rahman, ne parait pas totalement dénuée de sens.

Propriétaire des Mavs depuis 2023, la famille Adelson, contributrice majeure de la dernière campagne de Donald Trump, possède des casinos, notamment le Sands, à Las Vegas. Ces dernières années, ils espéraient pouvoir implanter un casino au Texas, après avoir œuvré pour tenter d'assouplir les lois rendant la vie dure aux établissements de jeu dans l'état.

Les Adelson auraient été déçus de voir que l'atmosphère était plutôt au durcissement de la législation en cours au Texas et qu'il y avait peu de chances que leur désir d'y ériger un casino voit le jour dans un futur proche. Ainsi, l'idée serait, à terme, de pousser la NBA à envisager une vente ou un déménagement de la franchise vers Las Vegas, où se trouve la base de leurs opérations. Un scénario qui ne déplairait pas à la ligue, qui pousse pour l'arrivée d'une franchise du côté de Vegas, que ce soit via une expansion ou une relocalisation.

Pour ce faire, rien de mieux que de s'aliéner les fans locaux et de dévaloriser la franchise, ou de mettre une pression politique aux votants locaux en menaçant de pousser à une délocalisation si la loi ne change pas.

Pas facile lorsque l'on est à la tête d'une organisation qui a :

une fanbase fidèle

des résultats sportifs solides ces dernières années

l'une des superstars de la ligue en la personne de Luka Doncic

Forcer les Mavs à déménager... avec la complicité de la NBA ?

Ce n'est qu'une théorie et on verra si elle s'avère fumeuse ou non, mais les Adelson n'auraient eu aucune envie d'engager 345 millions de dollars sur Luka Doncic et auraient même passé la consigne de s'en séparer pour les motifs évoqués plus haut. D'où le choix abrupt de Nico Harrison, avant même les dernières heures de la deadline et la possibilité de retirer le maximum en contrepartie de cette transaction folle. D'aucuns imaginent même qu'en échange de sa collaboration, la ligue a formulé le souhait de voir Doncic aller spécifiquement à Los Angeles, pour redorer le lustre de la franchise, l'un des joyaux de la couronne.

Tout ça, répétons-le, n'est que pure spéculation.

Mais si c'est plus que ça, pour le moment, ça marche. Les fans se désabonnent massivement des réseaux sociaux de la franchise et jurent qu'ils ne remettront plus un pied à la salle. Combien de temps avant que la menace d'un déménagement ne fasse son chemin ?

