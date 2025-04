Jimmy Butler a dû quitter ses partenaires dès le 1er quart-temps, lors du game 1 de la série entre Golden State et Houston. L'arrière des Warriors souffre d'une contusion au niveau du bassin, après une très lourde chute. L'ancien arrière du Heat s'est retrouvé les quatre fers en l'air avant de heurter le sol, après un contest un peu curieux d'Amen Thompson, dont on a cru un temps qu'il avait été poussé dans le dos par Draymond Green.

Au vu du ralenti, il semblerait plutôt que Green réprime le moindre geste et que c'est le jeune talent des Rockets qui se jette de manière un peu maladroite ou inconsidérée dans le dos de Jimmy Butler pour tenter de disputer le ballon.

Draymond didn’t even push Amen Thompson.. Thompson just launched himself into Jimmy Butler’s back…

Dirty af. pic.twitter.com/jI11AWbaaD

— De🅿️ressed Warriors Fan 💔 (@GoIdenState) April 24, 2025