Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Celtics : 109-100

Heat @ Cavs : 112-121

Warriors @ Rockets : 94-109

Boston 2-0 Orlando

Boston a dû composer sans Jayson Tatum (touché au poignet) pour le game 2 contre Orlando. Sans que ce soit une énorme surprise, les Celtics sont capables de dominer le Magic sans leur meilleur joueur. Jaylen Brown, le MVP des Finales 2024, a pris le relais (36 pts, 10 rbds, 5 asts) pour assurer aux siens une victoire un peu plus disputée grâce une fin de match intéressante des Floridiens. Les champions en titre menaient de 15 points en deuxième mi-temps lorsqu'Orlando a fait un push par l'intermédiaire de Paulo Banchero (32 pts) notamment, mais les 17 points sur les 28 de son équipe de Brown dans le 4e quart-temps ont contribué à redonner de l'air aux Celtics.

Cleveland 2-0 Miami

Les Cavs se sont fait un peu peur en dilapidant une avance de 19 points dans le money time contre le Heat. Miami s'est lancé dans une folle remontée pour revenir à un point à 3 minutes du terme. C'est là que Donovan Mitchell (30 pts) a enfilé son costume de superstar pour marquer les 8 points suivants et soulager Cleveland.

Davion Mitchell (18 pts), Tyler Herro (33 pts) et Bam Adebayo (14 pts) s'étaient relayés pour renverser la rencontre, jusqu'à ce que "Spida" ne décide que 2-0 avant de s'envoler pour Miami était un score bien plus confortable. Darius Garland (21 pts) et Evan Mobley (20 pts) ont apporté leur écot.

DONOVAN MITCHELL. CLUTCH. 8 STRAIGHT POINTS IN CRUNCH TIME TO KEEP THE CAVS AHEAD! Heat/Cavs | Game 2 | NBA TV pic.twitter.com/EnFPNOQN0b — NBA (@NBA) April 24, 2025

A noter que les Cavs ont inscrit 11 paniers à 3 points sur le seul deuxième quart-temps, ce qui est un record en NBA pour un match de playoffs.

Houston 1-1 Golden State

Jalen Green a parfaitement répond après son game 1 raté contre les Warriors. Dans le deuxième affrontement entre les deux équipes, le joueur des Rockets a été étincelant (38 pts) et a piloté la victoire des siens pour égaliser à 1-1. Les jambes et les mains ont nettement moins tremblé ce coup-ci chez le n°2 de Draft, qui a inscrit 8 paniers à 3 points et a bonifié le gros travail défensif de Houston, capable de limiter Golden State sous les 100 points, avec le seul Stephen Curry à 20 points. Alperen Sengun a lui aussi contribué au succès avec un double-double à 17 points et 16 rebonds.

Les hommes de Steve Kerr n'ont jamais été devant au score et ont rapidement été privés de Jimmy Butler, obligé de quitter le terrain après une vilaine chute dans le 1er quart-temps. Houston a compté jusqu'à 20 points d'avance et le 9-0 des Warriors à 10 minutes de la fin a semblé un temps relancer la partie, mais les Californiens n'ont pas trouvé les ressources pour prolonger l'effort.

La série part pour la Bay Area, où Golden State tentera de confirmer la récupération de l'avantage du terrain. Avec ou sans Jimmy Butler ?